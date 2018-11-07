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9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI 9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K. 'Taksirle ölüme neden olmak' suçlaması ile yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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