9 yıl önce yayaya çarpıp kaçan hurdacı yakalandı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

9 yıl önce yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olarak kaçan Hüseyin K. 'Taksirle ölüme neden olmak' suçlaması ile yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

