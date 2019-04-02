9 yıldır aranan terör şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla bir kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca ’PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 9 yıldır aranan Metin G.’nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıldır aranan zanlı Metin G.’yi gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan ve hakkında Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası mevcut olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

