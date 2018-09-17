9 yıldır aranıyordu, jandarma ekipleri yakaladı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, 'kasten adam öldürme, silahla ateş etme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan B.B., jandarma tarafından yakalandı. B.B.'nin iş yerinde 1 tabanca, 2 tüfek ve 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, 'kasten adam öldürme, silahla ateş etme ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından 9 yıldır aranan B.B.'nin bir iş yerinde saklandığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. belirtilen yerde yakalandı. İş yerinde yapılan aramada B.B.'ye ait olduğu bildirilen 9 mm çapında 1 tabanca, 23 mermi, 2 tüfek, 17 fişek, 200 gram esrar ile 32 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Ekipler, B.B.'yi ve ona yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen A.S., O.A. ve E.C.'yi gözaltına aldı. B.B., sevk edildiği adliyede yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer 3 şüphelinin ise sorgulamasını devam ettiği belirtildi.
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