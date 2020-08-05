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9 yıllık hasret sona erdi: Google Nearby Share'ı yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 10:22 | Son Güncelleme

Google, Nearby Share uygulamasını kullanıma sundu. Apple'ın 2011 yılında görücüye çıkarttığı AirDrop teknolojisinin bir benzeri olan Nearby Share, Android kullanıcılarının hızlı dosya aktarımı yapmasına imkan sağlayacak. Peki Nearby Share nasıl çalışacak?

9 yıllık hasret sona erdi: Google Nearby Share'ı yayınladı

AirDrop teknolojisi ya da özelliği, iPhone kullanıcıları tarafından sıklıkla kullanılıyor. Eski zamanlardaki gibi Bluetooth ile fotoğraf ve video atmanın daha hızlı versiyonu olan AirDrop özelliği ile, bir başka iPhone'a saniyeler içerisinde içerik gönderebiliyorsunuz. Ancak Android tarafında ise bunun bizzat Google tarafından sunulan herhangi bir alternatifi yok. Genellikle Android üreticileri, kendi arayüzlerine özel uygulamalar veya özellikler ekleyerek AirDrop benzeri çözümler sunuyor. Ancak bunların hepsi artık geride kalmış durumda. Zira, Google işe el koydu ve Android kullanıcılarının 9 yıldır imrenerek baktığı AirDrop özelliğinin bir benzeri Nearby Share adıyla Android tarafına da geldi.

AİRDROP'UN ANDROİD HALİ: NEARBY SHARE

Google, Nearby Share uygulamasını resmen yayınladı. Google'ın hızlı dosya aktarımı sağlayan uygulaması, etraftaki Android cihazları tarayarak cihazları eşleştirecek ve daha sonra seçilen fotoğrafları, videoları veya daha birçok içeriği hızlıca diğer Android cihaza aktaracak.

Nearby Share

NEARBY SHARE NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Nearby Share uygulaması şimdilik Google Pixel ve bazı Samsung cihazlarda kullanılabiliyor. Ancak üzülmenize gerek yok. Belirtilenlere göre, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde diğer Android cihazlar da Nearby Share güncellemesi alacak. Böylece Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip her Android cihaz, Nearby Share'ı özgürce kullanabilecek.

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