9. Yöresel Ürünler Fuarı açıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. Antalya Expo Center'da açılan 9. YÖREX'e KKTC ve 72 ilden 485 kurum ve firma katılıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, YÖREX'te 81 milyonun sahip olduğu zenginliklerin, her ilin, ilçenin yöresel lezzetlerinin ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiğini söyledi. YÖREX'in coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünya ile buluşmasını sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın, bunları araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. Fransa, İtalya bir peyniri markalaştırıyor, dünyaya satıyor. Bizim her ilimizde, ilçemizde farklı peynirler var ama kimse bilmiyor. Markalaştıramamışız." diye konuştu. Odalar ve borsalar aracılığıyla 150'nin üzerinde ürünün tescilinin yapıldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ancak potansiyele bakıldığında bu sayının yeterli olmadığını vurguladı.

- "YÖREX'i yurt dışına taşımanın vakti geldi" Tescilli coğrafi işaretli ürün sayısının bine çıkarılması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "Sadece yurt içi tescille iş bitmiyor. Artık YÖREX'i yurt dışına taşımanın vakti geldi. Bunları markalaştırmak için Avrupa Birliği'nde tescil ettirmek lazım. Şu ana kadar Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı Avrupa'da tescillendi. Diğer ürünlerimiz de Avrupa'da tescillenirse kopyalayamazlar." dedi. Coğrafi işaretli ürünlerin üretimi, ticareti, tüketimi ve denetiminin artırılması gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığının yöresel ürünlere yüzde 1 raf ayrılmasını sağladığını ancak bu düzenleme için coğrafi işaretli ürünlerin özellikle belirtilmesi gerektiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak coğrafi işaretli ürünlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi. - "14 ürün AB tescili için başvuru aşamasında" Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da kurum olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ülkenin kültürel ve tarihi değerlerini, belli bir kaliteyi ve gelenekselliği garantileyen coğrafi işaretler tesciliyle koruma altına aldıklarını anlattı.

Mevcut 379 ürünün tescilli olduğunu, 413 ürün hakkında başvuru işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Asan, 3 ürünün de AB tescilli olduğunu, 14 ürünün de başvuru aşamasında bulunduğunu kaydetti. Bu konuda AB Komisyonu ile iş birliği çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Asan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bağlamda hem mevcut başvurularımızın hızlanması hem de yeni başvuruların hızlı şekilde tescil edilmesi amaçlanmaktadır. Coğrafi işaretler tesciliyle bir taraftan atalarımızdan bize miras kalan bu değerlerimizi, gelenekselliği ve kaliteyi muhafaza ederek gelecek nesillerimize aktarıyor, diğer taraftan da bu ürünlerimizin sahip olduğu katma değeri yükseltiyor, üreticilerimize daha fazla gelir kazandırıyor, kırsal ve bölgesel kalkınmaya önemli bir destek sağlıyoruz." - "YÖREX önemli bir buluşma noktası haline geldi" Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yöresel ürünlerin paketlenmesinden pazarlanmasına, markalaşmasına, ihracatına kadar çok büyük mesafe alınmasında YÖREX'in büyük katkısının olduğunun altını çizdi.

YÖREX'in artık Türkiye içindeki gelişimini tamamladığını belirten Karaloğlu, "Artık YÖREX'i ülke sınırlarının dışına çıkarmamız lazım. Yabancı heyetler ile Türk heyetleri buluşturmamız lazım." dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Türkiye'nin tarım potansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkesi olduğuna dikkati çekti. Türel, 9 yıl önce başlayan fuarın ilk yıl 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini, bugün ise 200 bin ziyaretçiyi beklediğini dile getirerek "Yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen fuarın, sektörde yer alan firmaların iş birliğine zemin hazırlayacağını umuyorum. Oluşturulan bu pazar ile ekonomik canlanmaya da katkı sunulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. - "Dijital ekonomiye geçiyoruz" Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de birkaç yıl içinde coğrafi işaret sayısının 800'e yaklaştığını söyledi.