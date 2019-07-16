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90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 01:55 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

"KIYAMETE KADAR SUSMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz’a ruhunu katan salalar, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda inşallah kıyamete kadar susmayacak." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz sela

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