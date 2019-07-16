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90 bin camide sela okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:23 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz cami diyanet işleri başkanlığı FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü sela

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