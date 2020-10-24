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90 bin lira değerindeki plakları çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 90 bin lira değerindeki müzik plaklarını bir evin bodrum katından çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı, F.A.’ya ait Osmangazi Mahallesi Muzaffer Sokakta bulunan evinin bodrum katında yaşandı.

90 bin lira değerindeki plakları çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de 90 bin lira değerindeki müzik plaklarını bir evin bodrum katından çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı, F.A.’ya ait Osmangazi Mahallesi Muzaffer Sokakta bulunan evinin bodrum katında yaşandı. Bunun üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, F.A’ya ait evin bodrumundaki tahta kapının kırılıp içerisinde bulunan 90 bin lira değerindeki müzik plaklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Hırsızlık olayının zanlısı Boran A. kent merkezindeki evinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan müzik plakları bulunup F.A.’ya teslim edilirken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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