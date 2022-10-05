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90 bin taşeron işçi kadroya girecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? Bakan Bilgin'den açıklama!

05.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90 bin taşeron işçisinin kadroya alınıp alınmalayacağı, ne zaman alınacağı araştırılan konular arasında yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'geçici işçişer sorunu' diyerek önemli açıklamalarda bulundu. Peki 90 bin taşeron işçi kadroya girecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? İşte ayrıntılar...

90 bin taşeron işçi kadroya girecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? Bakan Bilgin'den açıklama!

90 bin taşeron işçinin ne zaman kadroya gireceği merak konusu oldu. İş hayatına ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla alakalı çalışmaların yapıldığını söylemişti. Peki 90 bin taşeron işçi kadroya girecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? İşte ayrıntılar...

90 BİN TAŞERON İŞÇİSİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşeron işçinin kadro çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

90 bin taşeron işçi kadroya girecek mi? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? Bakan Bilgin'den açıklama!

Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Mesela geçici işçiler sorunu. Ben 2000 yılında genel müdürdüm, bizim geçici işçilerimiz vardı. Demir yolları ile görüşüyorum, geçici işçilerimiz hale geçici işçi… Bir türlü geçmeyen bir işçilik dönemi var. Bunu çözeceğiz. Geçici işçilik meselesinin çözülmesi lazım. Ayrıca 696 Sayılı KHK'yla geçen işçilerin problemleri var. Onların çözülmesi daha kolay, o konuda hazırlıklarımız tamamlandı ama orada bir başka sorun daha var, önemli bir sorun da şuydu.

Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim."

Bakan Bilgin sözleşmeli personel, geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili çalışmaların aralık ayına dek tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını açıkladı. Böylece 90 bin taşeron işçinin kadroya ne zaman alınacağı aralık ayında netleşecek.


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Anahtar Kelimeler:
taşeron İşçi
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