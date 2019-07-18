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90 kiloluk orkinos sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Bursa’da sahile vuran 90 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı.Bursa’nın Mudanya ilçesi Demirhane mevkiindeki çay bahçesi çalışanları sahile vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü.

Bursa’da sahile vuran 90 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı.
Bursa’nın Mudanya ilçesi Demirhane mevkiindeki çay bahçesi çalışanları sahile vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 90 kilo ağırlığındaki orkinos balığını kıyıya çekmeye çalışan vatandaşlar, balığı yerinden kıpırdatamadı. Okyanus ve derin su balığı orkinosun Mudanya sahiline nasıl geldiği bilinmiyor.
Balığı yerinden kıpırdatamayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Mudanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, "Bu büyüklükteki bir orkinos Ege tarafından balıkçı ağlarına takılarak gelmiş olabilir. Ayrıca orkinosun denizlerde avlanmasının yasak olduğundan yeniden denize bırakılmış olması da kuvvetlidir. 3-4 gün önce ölmüş ve yenmesi mümkün değil" dedi.
Balık, Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırılarak imha edildi.

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