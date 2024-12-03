90’lara damga vurmuştu! Şarkıcı Ege 2+1 evinin kapılarını açtı! Sosyal medya onu konuştu! 'Sade, mütevazı ve gösterişten uzak...'

Kendine has tarzı, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ege şimdi de 2+1 eviyle gündemde.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının bu haftaki konuğu olan şarkıcı Ege apartman dairesindeki mütevazı eviyle adından söz ettirmeyi başardı.

2+1 evde tek başına yaşayan ünlü şarkıcının evi oldukça sade ve şık döşenmiş. Ünlü ismin salonunda kocaman bir kitaplık ve deri koltuklar bulunuyor.

Şarkıcı Ege'nin salonunda yer alan enstrümanlar ve tablolar evin atmosferine sıcaklık katmış.

"22 YILDIR EV ARIYORUM"

Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, "Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim." dedi.