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  4. 90’lara damga vurmuştu! Şarkıcı Ege 2+1 evinin kapılarını açtı! Sosyal medya onu konuştu! 'Sade, mütevazı ve gösterişten uzak...'

90’lara damga vurmuştu! Şarkıcı Ege 2+1 evinin kapılarını açtı! Sosyal medya onu konuştu! 'Sade, mütevazı ve gösterişten uzak...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.12.2024 13:06
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Hurma Gözlüm, Delice Bir Sevda, Yaz Aşkım, Beni Yorma ve Sevildiğini Bil Yeter gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90’lara damga vuran ünlü şarkıcı Ege şimdi de 2+1 eviyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı apartman dairesindeki evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. Ünlü ismin evine sosyal medyada yorum yağdı...

90’lara damga vurmuştu! Şarkıcı Ege 2+1 evinin kapılarını açtı! Sosyal medya onu konuştu! 'Sade, mütevazı ve gösterişten uzak...'

Kendine has tarzı, güçlü sesi ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ege şimdi de 2+1 eviyle gündemde.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının bu haftaki konuğu olan şarkıcı Ege apartman dairesindeki mütevazı eviyle adından söz ettirmeyi başardı.

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2+1 evde tek başına yaşayan ünlü şarkıcının evi oldukça sade ve şık döşenmiş. Ünlü ismin salonunda kocaman bir kitaplık ve deri koltuklar bulunuyor.

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Şarkıcı Ege'nin salonunda yer alan enstrümanlar ve tablolar evin atmosferine sıcaklık katmış.

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"22 YILDIR EV ARIYORUM"

Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, "Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ege
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