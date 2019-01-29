90’lı yıllarda Turbo sakız otomobil kağıtları ile oyun oynamak! Unutulmaz...

Diğer taraftan, otomobil sevgisini bize aşılayan kaynaklardan bir tanesi de şüphesiz Turbo sakız ve benzeri kaynak ve kartların içinden çıkan otomobil fotoğrafları ve üzerlerindeki kısıtlı ve kimi zaman yanlış olan teknik bilgilerdi.

Hatırlayanlar bilir; sırf daha çok otomobil kağıdı toplayabilmek için Turbo sakızları satın alır, bazen sakızlarını çiğnemez başkalarına verir veya sorumsuzca atardık. Hele hele bir de bayram zamanına denk gelip harçlığı bol bulursak, onlarca Turbo sakızı avuçlayarak cebimizde dolduruverirdik. Sonrasında gelsin yeni modeller, yeni umutlar. İçinden hangi model çıkacak diye Turbo sakız kağıdını soymak bile ayrı bir zevk ve heyecandı. Basit gibi görünen bu zevki günümüzde birçok şeyden alamıyoruz.

Diğer taraftan aynı modellerden çıktığı zaman üzülür ve arkadaşlarımızla takas yoluna girerdik. Tabi her aracın değeri de aynı değildi. Portföyümüzde yer almayan bir araç için elimizdeki onlarca kağıdı vermiş olmak ya da tersine almak, daha o günlerde ticarete bakış açımızı bile değiştirmiş ve bu günlerimizi şekillendirmiş olabilir.