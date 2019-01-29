90’lı yıllarda Turbo sakız otomobil kağıtları ile oyun oynamak! Unutulmaz...

Diğer taraftan, otomobil sevgisini bize aşılayan kaynaklardan bir tanesi de şüphesiz Turbo sakız ve benzeri kaynak ve kartların içinden çıkan otomobil fotoğrafları ve üzerlerindeki kısıtlı ve kimi zaman yanlış olan teknik bilgilerdi.
Hatırlayanlar bilir; sırf daha çok otomobil kağıdı toplayabilmek için Turbo sakızları satın alır, bazen sakızlarını çiğnemez başkalarına verir veya sorumsuzca atardık. Hele hele bir de bayram zamanına denk gelip harçlığı bol bulursak, onlarca Turbo sakızı avuçlayarak cebimizde dolduruverirdik. Sonrasında gelsin yeni modeller, yeni umutlar. İçinden hangi model çıkacak diye Turbo sakız kağıdını soymak bile ayrı bir zevk ve heyecandı. Basit gibi görünen bu zevki günümüzde birçok şeyden alamıyoruz.
Diğer taraftan aynı modellerden çıktığı zaman üzülür ve arkadaşlarımızla takas yoluna girerdik. Tabi her aracın değeri de aynı değildi. Portföyümüzde yer almayan bir araç için elimizdeki onlarca kağıdı vermiş olmak ya da tersine almak, daha o günlerde ticarete bakış açımızı bile değiştirmiş ve bu günlerimizi şekillendirmiş olabilir.
Tüm bu çabanın ardından da topladığımız otomobillerin teknik verileri ile de heyecanlı bir kapışmaya girerdik. Araçların teknik bilgilerini adeta ezberler ve rakip arkadaşımıza da bu doğrultuda soru sorardık. Bazen karşımızdaki arkadaşımızın kağıdını dalgın bir zamanında görür ve örneğin; Elimizdeki aracın motor gücü onunkinden üstünse bu bilgiyi sorar ve elindeki kağıdı alıverirdik. Bu sayede elimizdeki modeller de arttıkça artardı. Şimdiki aklımız olsa bu parlak kağıtları toplar ve güzel bir koleksiyon yapardık.
Açıkcası otomobil içerikli sakızlar günümüzde de yer alıyor ancak dijital çağın getirdiği neredeyse sonsuz olanaklar nedeniyle artık birçok çocuk için Turbo sakız ve benzeri ürünler pek bir şey ifade etmiyor diye düşünüyoruz. Artık neredeyse en ucuz akıllı telefona bile girmeyi başaran çok çeşitli oyunlar bu tip basit oyunların işini maalesef bitirdi. Kısacası o günler bir daha gelmeyecek ve biz 90’lı yıllarda çocuk olma şansına erişmiş olan nesil, o tadı çok az şeyden alabileceğiz diye düşünüyoruz.
“Peki ama nereden çıktı bu yazı?” diyebilirsiniz. İşte bu kağıtların en popüler araçlarından bir tanesi olan ve sadece 2 adet prototipi üretilen Vector WX-3’ler satışa çıktı. Tanesine de 3.5 Milyon Dolar olarak açıklanıyor. Hadi iyi bayramlar :)
Aşağıdaki fotoğraflar turbo sakız koleksiyonu yapan guminserts.wordpress.com web sitesinden alınmıştır. Bu güzel koleksiyon için kendilerine teşekkür ederiz.
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