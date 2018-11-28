MAGAZİN

90'lı yılların efsane ismi Ayşe Özgün bakın şimdi ne yapıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 10:05 | Son Güncelleme

90'lı yıllara damgasını vuran, Türkiye'nin çok sevdiği isimlerden biriydi Ayşe Özgün. Peki şimdi ne yapıyor dersiniz?

90'lı yılların efsane ismi Ayşe Özgün bakın şimdi ne yapıyor!

ayşe özgün

'Bir kova su ile yıkanabilir bir su bardağı su ile de dişlerinizi fırçalayabilirsiniz' sözleri bile günlerce haber kanallarında bile Ayşe Özgün'ün taklitleri de yapılmıştı. Levent Kırca onlarca kez Olacak O Kadar skeçlerinde onu konu etmiş bazı sözlerini eleştirmişti...

ayşe özgün

Adana doğumlu olan Ayşe Özgün İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olmadan eğitimini yarım bırakmıştı.

ayşe özgün

Ancak gazetecilik hayatına 18 yaşında Nokta dergisinde başlayan Özgün için okul meslek aşkını durduracak bir unsur değildi.

ayşe özgün

2015 yılına kadar ekranlarda farklı konuları ele alan Ayşe Özgün en çok Yaşar Nuri Öztürk ile yaptığı programlardaki sohbetleriyle adından söz ettirmişti.

ayşe özgün

Televizyon camiasında çok sevilen Özgün şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

ayşe özgün

Ekranlardan uzak sakim bir hayat sürerek sürekli eski dostlarıyla buluşan Ayşe Özgün'ün son hali...

ayşe özgün

ayşe özgün

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