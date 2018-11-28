90'lı yılların efsane ismi Ayşe Özgün bakın şimdi ne yapıyor!

'Bir kova su ile yıkanabilir bir su bardağı su ile de dişlerinizi fırçalayabilirsiniz' sözleri bile günlerce haber kanallarında bile Ayşe Özgün'ün taklitleri de yapılmıştı. Levent Kırca onlarca kez Olacak O Kadar skeçlerinde onu konu etmiş bazı sözlerini eleştirmişti...

Adana doğumlu olan Ayşe Özgün İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olmadan eğitimini yarım bırakmıştı.

Ancak gazetecilik hayatına 18 yaşında Nokta dergisinde başlayan Özgün için okul meslek aşkını durduracak bir unsur değildi.

2015 yılına kadar ekranlarda farklı konuları ele alan Ayşe Özgün en çok Yaşar Nuri Öztürk ile yaptığı programlardaki sohbetleriyle adından söz ettirmişti.

Televizyon camiasında çok sevilen Özgün şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Ekranlardan uzak sakim bir hayat sürerek sürekli eski dostlarıyla buluşan Ayşe Özgün'ün son hali...





