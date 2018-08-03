MAGAZİN

90’lı yılların sevilen ismi Mansur Ark'tan yeni albüm sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

Pop müziğin altın çağını yaşadığı 90'lı yıllara 'Sana Demedim Mi?', 'Gazla Gitsin' ve 'Maalesef' gibi şarkılarıyla damga vuran Mansur Ark, 15 yıl sonra ilk single çalışması 'Bi Ton' ile geri döndü.

90’lı yılların sevilen ismi Mansur Ark'tan yeni albüm sürprizi

Üç yıldır İstanbul’un çeşitli noktalarında konserler verdiğini belirten ünlü sanatçı, “15 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Yılın belirli dönemlerinde İstanbul’a geliyorum. Ortalarda görünmediğim süre zarfında müzikten hiç kopmadım. Bodrum’da besteler ürettim. Artık geri dönmem gerektiğini düşünerek ‘Bi Ton’ adını verdiğim şarkımı dinleyicilerle buluşturdum” ifadelerini kullandı.

mansur ark 2

Habertürk’ten Arif Hür’e konuşan Mansur Ark, “90’lardaki sanatçılarda beğenilme kaygısı yoktu. Çekilen kliplerde efekt neredeyse hiç kullanılmıyordu. Elektronik desen o da yok gibiydi. Gelinen noktada sadece ülkemizde değil Avrupa ve Amerika’da da 90’ların tınıları yeniden önem kazandı. Tüm dünyada 90’lar hortladı” dedi.

mansur ark 2

Günümüzde kimi sanatçıların hileye başvurarak dijital ortamda görüntülenme sayılarını arttırmasına da değinen ünlü şarkıcı, “Bir şarkıyı nasıl 50 milyon kişi dinler aklım almıyor. Ben hile hurda bilmem. Zaten biz zamanında gönüllere tıkladık” diyerek görüntülenme sayılarını para vererek arttıranlara mesaj verdi.


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Anahtar Kelimeler:
mansur ark 90lar müzik

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