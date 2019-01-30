Antalya’da 4 çocuk babası 90 yaşındaki Süleyman Yavuz’a, 80 yaşın üstündekilere nadiren uygulanan 4’lü koroner arter by-pass cerrahisi yapıldı. Kısa süre sonra taburcu olacak olan Yavuz, ilk yapacağı işin kendisini hastaneye yetiştirip ameliyatına izin veren eşini alnından öpmek olduğunu kaydetti. Kumluca ilçesinde yaşayan 4 çocuk, 7 torun sahibi esnaf emeklisi Süleyman Yavuz, bir hafta önce kalp krizi geçirmesi üzerine ilçedeki devlet hastanesine başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavuz, Özel Antalya OFM Hastanesi’ne sevk edildi. Önce yoğun bakıma, daha sonra da koroner anjiyografisi alınan Yavuz’a by-pass ameliyatı yapılması kararlaştırıldı. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy tarafından Yavuz’a 3 saat süren bir 4’lü koroner arter by-pass cerrahisi yapıldı. Sağlığına kavuşan Süleyman Yavuz, iki gün sonra taburcu edilecek.

"Son derece az"

Türkiye’de yaşam süresinin uzadığını ve By-pass ameliyatlarının da ileri yaşlara doğru ilerlediğini söyleyen Kar, "Son bir ay içinde 87 ve 90 yaşındaki iki hastamızı ameliyat ettik. Bu yaş gurubu hastalarımızda ikincil hastalıklar da oluyor. Bu bazen doktor için zor oluyor ama biz hastamızda şanslıydık. Karar zor alınsa da ameliyatı yaptık. 90 yaş ve üzerinde by-pass ameliyatı son derece az. Çünkü yandaş hastalıklar çok fazla oluyor. Takvim yaşı 90 ama fizik yaşlı 60’larda. 3 saatte ameliyatımızı bitirdik. Hastamız taburcu olmasının ardından 3 hafta sonra normal yaşamına devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

"Eşine teşekkür"

90 yaşında yeniden sağlığına kavuşan Süleyman Yavuz, bir hafta önce evinde fenalaştığını ve yeğeni tarafından ilçedeki devlet hastanesine getirildiğini anlattı. Burada yapılan tedavisinin ardından kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve Antalya’ya sevk edildiğini aktaran Yavuz, “3 aydır bu ağrılar beni yokluyordu. Hanıma bir gün, ’ben gidiyorum’ dedim. Hastaneye gelmişim haberim yok. Şu an çok iyiyim. Eşim en büyük destekçim. Bana çok iyi baktı. Taburcu olunca da en büyük destekçim olan eşimi alnından öpeceğim. Beni hiç vakit geçirmeden hastaneye getirmiş ve ameliyatıma izin vermiş” dedi.

"Mutluyuz"

Süleyman Yavuz’un eşi 80 yaşındaki Hatice Yavuz ise eşinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bu yaşta ameliyat olacağı için üzüldük, tehlikeliydi. Ama şu an sağlığına kavuştu. Ailecek çok mutluyuz” diye konuştu.

