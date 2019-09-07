90 yaşında okuma yazma belgesi aldı

Okula gidemediği için hep bir burukluk hissettiğini anlatan Sağlam, kendi kendine okuma yazma öğrenmeye çalıştığını kaydetti.

"Kendi kendime az bir şey okuma öğrendim. Ben yaşlılığı 80 yaşından sonra anladım. 80 yaşına kadar doktora gitmedim. Sadece bir tansiyon ilacı kullanıyordum. 80 yaşına kadar hiçbir doktora gitmedim. 80 yaşından sonra ihtiyarlık vurdu, dizlerimde derman kalmadı. O yüzden kursa gidemedim.

Zamanında okumak isterdim ama babam fakirdi. Çocuklarımın okumasını istiyordum ama bu kadar okutabildim. Zamanında lazım oldu belge ama yapamadık. İşlerle güçlerle uğraşıyorduk."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Sağlam, "Herkes okusun. Okumakla adam olunur. Okuyacaksın, dünyanı tanıyacaksın. Okumayan insan ne olur? Kütük gibi insan olur, hiçbir şey anlaşılmaz ondan. İnsan biraz okursa, akıllı olursa kendini korur. Okuma bilmeyen insan kendini muhafaza edemez. Okumak çok güzel. Okumak gibisi var mı? Gençlerin okuması lazım. Gençler okuyacak ki adam olacak. Okusaydım doktor ya da mühendis olmak isterdim." diye konuştu.

- "Okumanın yaşı yok"

Ev hanımı 3 çocuk annesi Nezahat Günaydın da annesinin 12 yıl önce vefat ettiğini, 6 yıldır babasının yanında kaldığını belirtti.