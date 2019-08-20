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90 yaşında olmasına rağmen bıçak altına yatmaktan çekinmedi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

Denizli’de 90 yaşındaki Ahmet Soyuçok isimli vatandaş, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 90 yaşındaki Ahmet Soyuçok, PAÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi AD.

90 yaşında olmasına rağmen bıçak altına yatmaktan çekinmedi

Denizli’de 90 yaşındaki Ahmet Soyuçok isimli vatandaş, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 90 yaşındaki Ahmet Soyuçok, PAÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Emrecan ve ekibinin başarılı operasyonuyla şifa buldu. Ameliyat hakkında bilgi veren Emrecan, hastanın ileri yaşta olmasına rağmen ameliyatının başarılı geçtiğini kaydederek, “90 yaşında hasta hastanemize akciğer ödemi ile başvurdu, yapılan tetkiklerinde aort kapağında ileri daralma, aortunda genişleme ve mitral kapağında da ileri derecede kaçak bulundu. Ameliyat önerilen hasta ileri yaşına rağmen çekinmeden ameliyat olmayı kabul etti. Ameliyatında aort ve mitral kapakları, ilave olarak da aort damarı değiştirildi. Ameliyat sonrası hızla iyileşen hasta 8. günde şifa ile taburcu edildi” dedi.
İleri yaşına rağmen ameliyat olmaktan çekinmeyen hasta, PAÜ Hastanesine çok teşekkür ederek, kendisi gibi hastaların ameliyattan korkmamasını gerekiyorsa ameliyat olmasını önerdi.

90 yaşında olmasına rağmen bıçak altına yatmaktan çekinmedi

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