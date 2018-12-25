90 yaşındaki felçli Güllü nine sağlığına kavuştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 90 yaşındaki Güllü Yıldız, evinde geçirdiği felç sonrası kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde, doğru ve zamanında yapılan tedaviyle hayata yeniden tutuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güllü Yıldız, evinde aniden gelişen kuvvetsizlik ve konuşma bozukluğu nedeniyle ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan muayene sonucu sağ kol ile bacağını hareket ettiremediği ve konuşamadığı tespit edilen Yıldız, acil servisteki ilk müdahalesinden sonra nöroloji bölümüne sevk edildi. Yıldız, burada IV trombolitik pıhtı çözücü tedavisi uygulanarak tedavi edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. Mehmet Fatih Göl, şunları kaydetti:

"Güllü Hanım hastanemize aniden gelişen kuvvetsizlik ve konuşma bozukluğu ile getirildi. Hastaneye getirilmeden yaklaşık 3 saat önce bu şikayetleri başlamış. Biz ilk 3 saat veya tercihen ilk 4,5 saatte gelen hastalarımıza gerçekten hayat kurtarıcı olan ileride hayatlarını hasarsız sürdürmelerine yardımcı olabilecek IV trombolitik tedavi uyguladık. Bu tedavide damardan aynı serum gibi bir saat içinde hastaya pıhtı çözücü veriliyor. Hasta, uyguladığımız tedavi sonrası hem yürüyebiliyor hem konuşabiliyor."

Güllü Yıldız'ın oğlu Osman Yıldız da annesini hastaneye getirdiklerinde sağ tarafının tutmadığını ve bilincinin yerinde olmadığını, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Güllü Yıldız da Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

