90 yaşındaki Gamer Grandma, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!

İŞTE MORİ HAMAKO'NUN EN SEVDİĞİ OYUN

Hala F1 Race, The Legend of Zelda ve Dragon Quest gibi klasik oyunları oynamayı sevdiğini söyleyen Hamako, Call of Duty: Modern Warfare ve GTA 5 (Grand Theft Auto V) gibi oyunlardan ise vazgeçemiyor. Gamer Grandma'nın en gözde oyunu ise geçtiğimiz günlerde Epic Games Store tarafından ücretsiz hale getirilen GTA 5. 90 yaşındaki kadın, “Bugünün oyunlarını oynarken filmi izliyormuş gibi hissediyorum. En çok GTA 5’i seviyorum. Grafikler gerçekten çok etkileyici. Adeta bir film gibi” diyerek GTA 5'nin güncelliğini koruduğunu da açıkça belirtiyor. Gününün yedi ila sekiz saatini oyun oynamaya harcayan kadın, takipçileri tarafından da merakla izleniyor.

Yaşlı insanların da oyun oynayarak vakit geçirebileceklerini söyleyen Hamako, oyun oynamaya devam etmekte ise kararlı. Yaşlı kadın, sağlığı imkan verdikçe oyun oynayacağı konusunda ısrar ediyor.