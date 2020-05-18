90 yaşındaki Gamer Grandma, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!

Mori Hamako, ülkemizde ne kadar tanınmasa da Japonya'da oldukça popüler birisi. Zira Hamako, ülkesinde Gamer Grandma adıyla tanınıyor. 1981 yılından beri oyun oynayan Mori Hamako, bu sayede Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı, hem de 90 yaşında.

90 YAŞINDAKİ KADIN GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

90 yaşındaki Mori Hamako, bir YouTuber. 250 bine yakın aboneye sahip olan Gamer Grandma, son videosunda abonelerine sevindirici bir haber verdi. Hamako, Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından ''dünyanın en eski video oyun YouTuber'ı'' olarak tanındığını açıkladı. Videoda abonelerine teşekkür eden Hamako, Guinness Dünya Rekorları ile de bir röportaj gerçekleştirdi.

1981 yılında ilk video oyun deneyimini yaşayan Hamako, oyun oynamaya başlamasını ise şu sözlerle anlatıyor; “Oyun oynamaya başlarsam hayatın gerçekten ilginç olacağını ve gereksiz şeyler hakkında duyduğum endişelerin azalacağını hissettim.”

YILLAR İÇİNDE DEĞİŞİM GÖSTERMİŞ

90 yaşındaki kadın, gamer'lığının ilk yıllarında klasik konsollar ile oyun oynamaya başlamış. Daha sonra ise 90'lerin sonuna doğru PC'ye geçen ve oyun oynamaya PC'de devam eden Gamer Grandma, 90'larda ise Sony'nin PlayStation'ına geçiş yapmış. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde YouTube kanalını açarak oyun videoları çekmeye başlamış.