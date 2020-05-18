90 yaşındaki Gamer Grandma, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!

Mori Hamako, ülkemizde ne kadar tanınmasa da Japonya'da oldukça popüler birisi. Zira Hamako, ülkesinde Gamer Grandma adıyla tanınıyor. 1981 yılından beri oyun oynayan Mori Hamako, bu sayede Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı, hem de 90 yaşında.
90 yaşındaki Mori Hamako, bir YouTuber. 250 bine yakın aboneye sahip olan Gamer Grandma, son videosunda abonelerine sevindirici bir haber verdi. Hamako, Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından ''dünyanın en eski video oyun YouTuber'ı'' olarak tanındığını açıkladı. Videoda abonelerine teşekkür eden Hamako, Guinness Dünya Rekorları ile de bir röportaj gerçekleştirdi.
1981 yılında ilk video oyun deneyimini yaşayan Hamako, oyun oynamaya başlamasını ise şu sözlerle anlatıyor; “Oyun oynamaya başlarsam hayatın gerçekten ilginç olacağını ve gereksiz şeyler hakkında duyduğum endişelerin azalacağını hissettim.”
90 yaşındaki kadın, gamer'lığının ilk yıllarında klasik konsollar ile oyun oynamaya başlamış. Daha sonra ise 90'lerin sonuna doğru PC'ye geçen ve oyun oynamaya PC'de devam eden Gamer Grandma, 90'larda ise Sony'nin PlayStation'ına geçiş yapmış. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde YouTube kanalını açarak oyun videoları çekmeye başlamış.
Hala F1 Race, The Legend of Zelda ve Dragon Quest gibi klasik oyunları oynamayı sevdiğini söyleyen Hamako, Call of Duty: Modern Warfare ve GTA 5 (Grand Theft Auto V) gibi oyunlardan ise vazgeçemiyor. Gamer Grandma'nın en gözde oyunu ise geçtiğimiz günlerde Epic Games Store tarafından ücretsiz hale getirilen GTA 5. 90 yaşındaki kadın, “Bugünün oyunlarını oynarken filmi izliyormuş gibi hissediyorum. En çok GTA 5’i seviyorum. Grafikler gerçekten çok etkileyici. Adeta bir film gibi” diyerek GTA 5'nin güncelliğini koruduğunu da açıkça belirtiyor. Gününün yedi ila sekiz saatini oyun oynamaya harcayan kadın, takipçileri tarafından da merakla izleniyor.
Yaşlı insanların da oyun oynayarak vakit geçirebileceklerini söyleyen Hamako, oyun oynamaya devam etmekte ise kararlı. Yaşlı kadın, sağlığı imkan verdikçe oyun oynayacağı konusunda ısrar ediyor.