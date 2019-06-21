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90 yaşındaki hastaya katarakt ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.06.2019 17:34 | Son Güncelleme

Artvin Sağlık Müdürü Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İrfan Akalın: - "Türkiye'nin pek çok büyük hastanesinde yapılamayan en zor göz ameliyatlarını Artvin'de başarıyla yapabiliyoruz"

ARTVİN (AA) - Artvin'de yaşayan 90 yaşındaki katarakt hastası Nebahat Keleş, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muayene olduğu hastanelerde, "Bu ameliyatı Türkiye'de belli başlı doktorların yapabileceği" gerekçesiyle Ankara ve İstanbul'daki doktorlara yönlendirilen Keleş'in ameliyatını Artvin Sağlık Müdürü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İrfan Akalın gerçekleştirdi.

Katarak nedeniyle görme yetisini kaybetmek üzere olan Keleş, Artvin'de geçirdiği ameliyat sonrası tekrar görmeye başladı.

Başarılı geçen ameliyat sonrası kendisine teşekkür ziyaretine gelen hastası ve yakınlarıyla görüşen Akalın, dünyada tedavi edilebilir körlük sebeplerinin birincisinin katarakt olduğunu söyledi.

Ameliyatın uygun şartlar ve ehil ellerde yapılmaması halinde çok büyük sıkıntılara neden olduğunu anlatan Akalın, gören bir hastanın tamamen kör hale gelebileceğini vurguladı.

Artvin Devlet Hastanesinde göz cerrahisinde gerekli altyapıyı kurduklarını anlatan Akalın, "İlimizdeki hastanemizde göz cerrahi konusunda cihaz ve altyapımız mevcut. Lazer, göz anjiyosu gibi birçok ameliyatı rahatlıkla yapabiliyoruz. Ameliyathane ortamımız da iyi. Artvin, göz cerrahisinde çok iyi bir noktada." dedi.

Akalın, Keleş'in ameliyatının 1,5 saat sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ameliyatı başarıyla yaptık. Çok zor bir ameliyattı. Bu tarz zor ameliyatları Türkiye'de sayılı hocalarımız yapıyor. Biz de hocalarımızdan öğrendiğimizi uyguluyoruz. Hastamızın gözü 10 santimetre bile görmüyordu, şimdi 2-3 metre görür hale geldi. Türkiye'nin pek çok büyük hastanesinde yapılamayan en zor göz ameliyatlarını Artvin'de başarıyla yapabiliyoruz."

Keleş de ameliyattan sonra çok iyi görmeye başladığına dikkati çekerek, "Ben doktoruma güvendim, o da bana güvendi. Kendi memleketimde gurbet ellere gitmeden tedavi oldum. Çok memnunum." ifadesini kullandı.

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Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın katarakt

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