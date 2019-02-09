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90 yaşındaki kişi yangında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

90 yaşındaki kişi yangında öldü

Ordu'nun Ulubey ilçesinde tek başına 90 yaşındaki Asım Yılmaz, evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Asım Yılmaz'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

Yangının ardından evde yapılan incelemede tek başına yaşadığı öğrenilen Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yılmaz'ın cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü EV YANGINI ordu

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