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90 yıllık çınarın 78 yıllık meslek aşkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Refik Özberber, bir asırlık dükkânda 78 yıldır çalışıyor.Baba mesleğini sürdüren ve Kore savaşına katıldığını için çok sayıda madalyası bulunan Özberber’e tıraş olmak için genellikle yaşlılar geliyor.

90 yıllık çınarın 78 yıllık meslek aşkı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Refik Özberber, bir asırlık dükkânda 78 yıldır çalışıyor.
Baba mesleğini sürdüren ve Kore savaşına katıldığını için çok sayıda madalyası bulunan Özberber’e tıraş olmak için genellikle yaşlılar geliyor. Dükkânda bulunan malzemeler ise yılların anısını içinde barındırıyor. Refik Özberber ile birlikte dükkânda bulunan birçok malzeme de onlarca yıllık. Her gün takım elbisesini giyerek kravatını takan, şıklığına çok önem veren 90 yıllık çınar, gelecek müşterileri de güler yüzü ile karşılıyor.
İlk gün olduğu gibi işini aşkla yaptığını ifade eden Özberber, mesleği olan berberliğe de hala devam ediyor. Kore’de yaşadığı savaş yıllarını anlatan Refik Özberber, “Berberliği 78 senedir yapıyor. Babamın yanında 12 yaşında okuldan çıktıktan sonra başladım. 20 yaşına kadar babamın yanında çalıştım. Daha sonra askere gittim. Türkiye’de 9 ay, 11 ay Kore’de askerlik yaptım. Kore’de biz 2. Dünya Savaşından sonra Almanlardan korkularına NATO’yu kurmak istediler. 1950 senesinde bizi fedai olarak gönderdiler. Ben Ankara 2. Sınıf B Muhabere bölümündeydim. Tahsin Yazıcı’nın Tugayındaydım” dedi.

“Bu dükkân 100 senelik”
Dükkânın 100 senedir olduğunu ve 78 yıldır da burada çalıştığını söyleyen Özberber, “Bana 57 yıl sonra geldi madalya. Ben telsizciydim. Çok silah kullanmadım. Sadece çemberde kaldık. Orada tabi mecburen kullanıyorsun. Çemberi yardık. Bir Amerikan albayını kurtardık. 15 devletin içerisinde Amerika tarafından üstün birlik madalyasını aldık. En güçlü şekilde kazandık. Askerden dönünce buraya geldim. 78 senedir bu dükkân açık. Baba mesleği. Babam benim yanımda öldü. Başka dükkânlara da geçtim, tabi kendi yerimiz vardı. 100 senelik var bu dükkân. Yunan girince yapılmış buralar. Ben de tam 90 yaşındayım. Mesleğe de devam ediyorum” şeklinde konuştu

90 yıllık çınarın 78 yıllık meslek aşkı

90 yıllık çınarın 78 yıllık meslek aşkı

90 yıllık çınarın 78 yıllık meslek aşkı

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