90 yıllık çınarın 78 yıllık meslek aşkı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Kore gazisi Refik Özberber, bir asırlık dükkânda 78 yıldır çalışıyor.

Baba mesleğini sürdüren ve Kore savaşına katıldığını için çok sayıda madalyası bulunan Özberber’e tıraş olmak için genellikle yaşlılar geliyor. Dükkânda bulunan malzemeler ise yılların anısını içinde barındırıyor. Refik Özberber ile birlikte dükkânda bulunan birçok malzeme de onlarca yıllık. Her gün takım elbisesini giyerek kravatını takan, şıklığına çok önem veren 90 yıllık çınar, gelecek müşterileri de güler yüzü ile karşılıyor.

İlk gün olduğu gibi işini aşkla yaptığını ifade eden Özberber, mesleği olan berberliğe de hala devam ediyor. Kore’de yaşadığı savaş yıllarını anlatan Refik Özberber, “Berberliği 78 senedir yapıyor. Babamın yanında 12 yaşında okuldan çıktıktan sonra başladım. 20 yaşına kadar babamın yanında çalıştım. Daha sonra askere gittim. Türkiye’de 9 ay, 11 ay Kore’de askerlik yaptım. Kore’de biz 2. Dünya Savaşından sonra Almanlardan korkularına NATO’yu kurmak istediler. 1950 senesinde bizi fedai olarak gönderdiler. Ben Ankara 2. Sınıf B Muhabere bölümündeydim. Tahsin Yazıcı’nın Tugayındaydım” dedi.