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900 sağlık personeli bu çalıştayda bir araya geldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.12.2018 14:02 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve yaklaşık 900 sağlık profesyonelinin bir araya gelerek, tıpta uzmanlık eğitimini tüm yönleriyle ele aldığı 'Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı' sona erdi.

900 sağlık personeli bu çalıştayda bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve yaklaşık 900 sağlık profesyonelinin bir araya gelerek, tıpta uzmanlık eğitimini tüm yönleriyle ele aldığı 'Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı' sona erdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye 58 eğitim ve araştırma hastanesinin, başhekimleri, şefleri ve uzmanlık eğitiminde aktif rol oynayan sağlık personelinin hazır bulunduğu çalıştay süresince 'Eğiticinin Eğitimi', 'Araştırma' ve 'Ölçme ve Değerlendirme' kursları gerçekleştirildi. 'Araştırma Öncelikli Alanlar' ve asistanlar için düzenlenen 'Hipotez Yarışması' ile Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip çalıştayın açılışında konuşan Çalıştay ve Kurs Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulmasının herkesin özlemi ve hayali olduğunu ifade ederek, 2015'te bunun gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

"10 BİNE YAKIN ASİSTANI OLAN BAŞKA ÜNİVERSİTE YOK"

Prof. Dr. Yiğit, üniversitenin büyük bir yükünün bulunduğunu dile getirerek, "Nedir bu yük? 10 bine yakın tıpta uzmanlık öğrencisi ve asistan. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sorumluluğunda olan bir öğrenci kitlesi var. Böyle düşündüğümüzde 10 bine yakın asistanı olan başka bir üniversite yok. Diğer üniversitelerin ancak bu kadar lisans öğrencileri var. Dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin en önemli görevi, bu binlerce öğrencinin eğitimini sağlamak" dedi.

"ÇALIŞTAYDAN ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR BEKLİYORUZ"

Çalıştaylardan tıp fakültelerinin beklentisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yiğit, "Tıpta uzmanlık sorunlarını daha çok konuşma gereği ortaya çıktı. Bu toplantılar da marka haline geldi. Bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantı, sağlık sorunlarının konuşulacağı, tıpta uzmanlık eğitiminin daha kaliteli ve daha iyi hale nasıl getirileceğinin araştırmasının yapılacağı toplantı olacak. Buradan önemli çıkarımlar bekliyoruz. Programda her ana bilim dalının ayrı ayrı yapacağı program değerlendirme ve güncelleme çalıştayları olacak. Bu çalıştaylardan tıp fakültelerinin beklentisi var. Bu çalıştayların sonuçlarına göre, tıp fakültelerindeki hem eksiklerimiz hem de geliştirilmesi gereken yönler neler onlar tespit edilecek. O çalıştaylardan bu konuların çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu. Ayrıca, her ana bilim dalının hipotezinin bulunduğu yarışmanın sonuçlarının da açıklanacağını dile getiren Yiğit, "Tüm ana bilim dallarından 600'e yakın hipotez başvurusu oldu. Bu çalışmaların da asistanların daha iyi proje geliştirmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz" dedi.

"KISA SÜREDE ÖNEMLİ MESAFELER ALDIK"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhsan Taşçı, tıpta uzmanlık eğitimini yönetmek ve başarılı olmanın, iyi koordinasyon ve yetki paylaşımının yapılması ile sağlanabileceğini dile getirerek, tıpta uzmanlık eğitiminde kalite ve başarının sağlık sisteminde yaşanan sorunlarla yakın ilişkisi olduğunu, bu amaçla seferberlik başlattıklarını ve kısa sürede önemli mesafeler aldıklarını belirtti.

"SAĞLIK ALANINA NİTELİKLİ BULUŞ VE METOT KAZANDIRACAĞIZ"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl ise, SBÜ olarak yaklaşık 10 bin asistanın uzmanlık eğitimlerini yürüttüklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu çalıştayda bir yandan uzman doktor adaylarımızın eğitim süreçlerini değerlendirirken diğer yandan Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayı ve kalitesini artırmak ve tıpta uzmanlık eğitiminde dünya standartlarını yakalamanın yollarını konuştuk. Eminim ki ülkemize sağlık alanında daha çok ve daha nitelikli patent, buluş, yöntem, metot kazandıracağız."

Açılışın ardından moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar’ın üstlendiği oturumda 'Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Yönetimsel Sorunlar ve İhtiyaçlar', 'Tıpta Uzmanlık Eğitim Programı Değerlendirme Raporu’, 'Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi, Araştırma Öncelik Alanları' başlıkları masaya yatırıldı.

Tıpta uzmanlık eğitiminin tüm yönleriyle ele alındığı çalıştay, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erecek.

900 sağlık personeli bu çalıştayda bir araya geldi

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