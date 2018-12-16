900 sağlık personeli bu çalıştayda bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve yaklaşık 900 sağlık profesyonelinin bir araya gelerek, tıpta uzmanlık eğitimini tüm yönleriyle ele aldığı 'Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Kursu ve Çalıştayı' sona erdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye 58 eğitim ve araştırma hastanesinin, başhekimleri, şefleri ve uzmanlık eğitiminde aktif rol oynayan sağlık personelinin hazır bulunduğu çalıştay süresince 'Eğiticinin Eğitimi', 'Araştırma' ve 'Ölçme ve Değerlendirme' kursları gerçekleştirildi. 'Araştırma Öncelikli Alanlar' ve asistanlar için düzenlenen 'Hipotez Yarışması' ile Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip çalıştayın açılışında konuşan Çalıştay ve Kurs Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kurulmasının herkesin özlemi ve hayali olduğunu ifade ederek, 2015'te bunun gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

"10 BİNE YAKIN ASİSTANI OLAN BAŞKA ÜNİVERSİTE YOK"

Prof. Dr. Yiğit, üniversitenin büyük bir yükünün bulunduğunu dile getirerek, "Nedir bu yük? 10 bine yakın tıpta uzmanlık öğrencisi ve asistan. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sorumluluğunda olan bir öğrenci kitlesi var. Böyle düşündüğümüzde 10 bine yakın asistanı olan başka bir üniversite yok. Diğer üniversitelerin ancak bu kadar lisans öğrencileri var. Dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin en önemli görevi, bu binlerce öğrencinin eğitimini sağlamak" dedi.