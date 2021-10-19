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900 yıllık! İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

19.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu. Denizden çıkarılan kılıç İsrailli yetkililere teslim edilirken yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan kılıcın 1 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

900 yıllık! İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıcın ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladığı belirtildi.

Açıklamada amatör dalgıcın bulduğu kılıcı denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim ettiği ifade edildi.

900 YILLIK

Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi.

Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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