+90’ın Abone Sayısı 100 Bini Geçti

Alman haber kuruluşu Deutsche Welle (DW) öncülüğünde kurulan ve Amerika, İngiltere ve Fransa basınından VOA, BBC ile France 24’ün katkı sağladığı Youtube kanalı +90, iki buçuk ayda 100 bin abone sayısına ulaştı.

+90’ın 100 bin aboneyi aşmasını kutlayan DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Gösterilen bu muhteşem ilgi, projenin parçası olan tüm kurumların büyük başarısıdır. Nisan ayında yayına başladığımızdan bu yana aldığımız olumlu tepkiler bize Türkiye’de yayınlarımıza açık fikirlilikle yaklaşıldığını gösteriyor. Çeşitliliğe, diyaloğa ve uluslararası bakış açılarına olan ilgi oldukça fazla. +90, basında çok sesliliğe ve fikir çeşitliğine katkı sağlıyor” dedi.

Bugüne kadar +90’da 12 videolu içerik paylaşan VOA Türkçe, teknolojiden çiftçilerin sorunlarına, çalışan kadınlardan mültecilere farklı kişilerin öykülerine yer verdi.

Youtube’da video izleyen kullanıcıların çoğunluğunun erkekler olmasına rağmen +90 izleyicilerinin neredeyse yarısının kadınlar olması da kanalın bir başka başarısı.