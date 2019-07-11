+90’ın Abone Sayısı 100 Bini Geçti

Alman haber kuruluşu Deutsche Welle (DW) öncülüğünde kurulan ve Amerika, İngiltere ve Fransa basınından VOA, BBC ile France 24’ün katkı sağladığı Youtube kanalı +90, iki buçuk ayda 100 bin abone sayısına ulaştı.
+90’ın 100 bin aboneyi aşmasını kutlayan DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Gösterilen bu muhteşem ilgi, projenin parçası olan tüm kurumların büyük başarısıdır. Nisan ayında yayına başladığımızdan bu yana aldığımız olumlu tepkiler bize Türkiye’de yayınlarımıza açık fikirlilikle yaklaşıldığını gösteriyor. Çeşitliliğe, diyaloğa ve uluslararası bakış açılarına olan ilgi oldukça fazla. +90, basında çok sesliliğe ve fikir çeşitliğine katkı sağlıyor” dedi.
Bugüne kadar +90’da 12 videolu içerik paylaşan VOA Türkçe, teknolojiden çiftçilerin sorunlarına, çalışan kadınlardan mültecilere farklı kişilerin öykülerine yer verdi.
Youtube’da video izleyen kullanıcıların çoğunluğunun erkekler olmasına rağmen +90 izleyicilerinin neredeyse yarısının kadınlar olması da kanalın bir başka başarısı.
VOA Genel Müdürü Amanda Bennett da kanalın içeriğinin kadınlar tarafından bu kadar ilgi görmesini müthiş olarak tanımladı. Bennett, “Sadece birkaç ay içerisinde bu etkileyici aşamaya gelmek +90 ekibinin dikkate değer bir başarısı. Yayın ortaklarımızla yakaladığımız bu olumlu ivmeyi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
İzleyicilerden de olumlu yorumların paylaşıldığı açıklama tarafsız yayıncılığa ve Türk basını genelinde yer bulmayan konu ve kişilere yer vermeye devam edileceği belirtildi.
“Tarafsız gündeme bağlan” sloganıyla yola çıkan ve 29 Nisan’da yayın hayatına başlayan kanalın ismi, Türkiye’nin uluslararası telefon kodu +90’dan geliyor.
Tarafsız ve bağımsız habercilik ilkesiyle yayın yapan +90, genellikle insan öyküleri üzerinden Türkiye ve dünya gündemine bakıyor.
Youtube kanalı +90’da paylaşılan içerikleri izlemek ve abone olmak için: https://www.youtube.com/plus90
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