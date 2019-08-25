"90’lar evi" görenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor

Ümit UZUN-Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da yaşayan Ahmet Yaman (38), insanların geçmişe olan özlemini gidermek için 90'lı yıllara ait hatıraların olduğu ''90larevi'' adıyla bir ev oluşturdu. 90’lı yıllara ait hemen her şeyin bulunduğu ev, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Ahmet Yaman, "Buraya gelenler hep anılarına gidiyor, anılarını paylaşıyorlar. Gözyaşı döken de oluyor.” dedi. Çocuklarıyla birlikte eve gelerek anılarını tazeleyen Hakan Kuğu, "Zaman zaman çocukları da getiriyorum buraya. Oynadığımız oyunları çocuklarıma öğretmek istiyorum"” diye konuştu. Üsküdar Ferah Mahallesi'nde yaşayan ve fotoğrafçılık yapan Ahmet Yaman'ın oluşturduğu '90larevi' ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Eve giren ziyaretçiler 90'lı yıllara ait eşyalara bakıp geçmişe olan özlemini gideriyor. 90'lı yıllara ait eşyaları toplama projesini hayata geçirmek için yola çıkan Yaman, öncelikle bu fikri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaştı. Olumlu tepkiler alan Yaman, verilen eşyaları tek tek özenle topladı. Üsküdar'da müstakil bir evi '90lar evi'ne çevirdi. Evi ziyaretçilere açan Yaman, insanları anılarına döndürebilmenin müthiş bir his olduğunu söyledi.

“HEP HAYALİMDİ” “90’ların çocukluğunu yaşadığım için hep böyle bir hayalim vardı. Böyle bir mekan oluşturmak istiyordum.” diyen Yaman, “Sosyal medyadan bir duyuru yaptım. Elinde o döneme ait eşyalar olan varsa, benimle irtibata geçmeleri için duyuru yaptım. Duyuru sonrası yoğun bir ilgi gördüm. Ardından böyle şirin, müstakil bir yer oluşturarak böyle bir dizayn yaptım. 90’ların tüm eşyaları, oyuncakları mevcut. 90’larda çocuk olan herkesi buraya gelip görmeyi ve buradaki heyecanı yaşamaya beklerim.” diye konuştu. “GÖZYAŞI DÖKEN OLUYOR” Ziyaretçilerin çocukluklarına geri döndüklerini söyleyen Yaman, “Televizyonumuzda o günün dizileri mevcut, o günün eşyalarında, oyuncaklarında çocukluklarını görecekler. Buraya gelenler hep anılarına gidiyorlar. Burada anılarını anlatanlar, mesela atariyi görenler ‘Babamla böyle oynardık, hep ben kazanırdım’ diyerek duygulanıyor. Gözyaşı döken de oluyor.” ifadelerini kullandı. “KUTSAL VİTRİN KÖŞESİ” Evin en önemli köşelerinden birinin ‘kutsal vitrin köşesi’ olduğunu belirten Yaman, “Annelerimizin misafirler için kullandıkları kristal bardaklarının ve setinin olduğu bir köşe. Kesinlikle ne bir su içebilirdik, ne de dokunabilirdik. Dokunmak yasaktı.” dedi.