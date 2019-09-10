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90’lar konseptiyle ünlü isimler dinleyiciyle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:53 | Son Güncelleme

Ferda Anıl Yarkın, Ege gibi ünlü isimler sevilen şarkılarını 90’lar konseptiyle gerçekleşecek konserlerde dinleyicileri için söyleyecek.Anadolu Yakası’nın yeme-içme ve eğlence merkezlerinden Watergarden İstanbul’da FLO açık hava konserleri 90’lar partisi konseptiyle hız kesmeden devam ediyor.

90’lar konseptiyle ünlü isimler dinleyiciyle buluşuyor

Ferda Anıl Yarkın, Ege gibi ünlü isimler sevilen şarkılarını 90’lar konseptiyle gerçekleşecek konserlerde dinleyicileri için söyleyecek.
Anadolu Yakası’nın yeme-içme ve eğlence merkezlerinden Watergarden İstanbul’da FLO açık hava konserleri 90’lar partisi konseptiyle hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayına kadar devam edecek açık hava konserleri kapsamında 11 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Ferda Anıl Yarkın, 13 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Ege sahne alacak. Her çarşamba ve cuma 90’lar konseptini sahneye taşıyacak olan konserlerle katılımcılar nostalji dolu bir akşam yaşayacak. 90’lar konseptli konserler, saat 20.00’da başlayacak ve ücretsiz olacak.
Konser programı ise şu şekilde:
18 Eylül 2019 Çarşamba-Deniz Arcak
20 Eylül 2019 Cuma-Ali Güven
25 Eylül 2019 Çarşamba-Zafer Peker
27 Eylül 2019 Cuma-Ufuk Yıldırım

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