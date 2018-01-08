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90'ların sevilen şarkıcısı Rengin bakın şimdi ne yapıyor?

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 11:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

90'lar denilince ilk akla gelen isimler arasında olan Rengin, bir albümle büyük başarı yakalayıp sonra sırra kadem basmıştı.

Özellikle 'Aldatıldık' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan, o dönemde eğlenceli klibiyle adından sıkça söz ettiren Rengin, evlendikten sonra mesleği bırakan ünlüler kervanına katıldı.
Biz de geçen uzun zamana rağmen hafızalardan silinmeyen şarkıcının ne yaptığını sizler için derledik.

'Aldatıldık' parçasıyla ünlenen şarkıcı Rengin şimdi ne yapıyor?

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90'ların şarkıları denildiğinde ilk akla gelen isimlerin biri Rengin.

90'ların şarkıları denildiğinde ilk akla gelen isimlerin biri Rengin.
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Kendisi şarkıcı olarak piyasada meşhur olmadan evvel kanal D'de Haldun Dormen'in sundugu bir programda, Emre Altuğ'la birlikte caz söyleyerek dikkat çekmişti.

Kendisi şarkıcı olarak piyasada meşhur olmadan evvel kanal D'de Haldun Dormen'in sundugu bir programda, Emre Altuğ'la birlikte caz söyleyerek dikkat çekmişti.
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1999 yılında, Tofaş basketbol takımının yardımcı antrenörü olan Tolga Öngören ile evlendi ve sessiz sedasız sanat dünyasını bıraktı.

1999 yılında, Tofaş basketbol takımının yardımcı antrenörü olan Tolga Öngören ile evlendi ve sessiz sedasız sanat dünyasını bıraktı.
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Yıllar sonra kendisini Facebook'ta bulduk. Rengin'in bakışı ve gülüşünden senelerden bu yana sanki hiçbir şey değişmemiş. Tolga Bey ile evliliğini de güzeller güzeli kız çocuğuyla taçlandırmış.

Yıllar sonra kendisini Facebook'ta bulduk. Rengin'in bakışı ve gülüşünden senelerden bu yana sanki hiçbir şey değişmemiş. Tolga Bey ile evliliğini de güzeller güzeli kız çocuğuyla taçlandırmış.
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İşte Rengin'in son hali...

İşte Rengin'in son hali...
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rengin aldatıldık rengin

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