90'lık Ali dede sedye yardımıyla oy kullandı

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da 90 yaşındaki Ali Çalışkanlar, oyunu sedye yardımıyla kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ambulansla oy kullanmaya giden Çalışkanlar, "Herkesin vazifesini yapması lazım. Biz de onu yapmaya çalıştık" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nce 180 personel, 60'tan fazla hasta nakil ambulansı, engelli ve yatalak durumda olan hastaların oy kullanabilmesi için oy kullanma işlemi sona erene kadar görev yapacak. Verilen hizmet kapsamında merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Ali Çalışkanlar, evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'na getirildi. Çalışkanlar, oyunu 1148 numaralı sandıkta sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye üzerinde kullandı. Herkesin kendi oyuna sahip çıkması gerektiğini belirten Çalışkanlar, "Allah hayırlısını versin. Hayırlı uğurlu olsun. Herkesin vazifesini yapması lazım. Biz de onu yapmaya çalıştık. Oyumu kullanmaya ambulansla geldim" dedi.

