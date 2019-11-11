HABER

90’lık nine fidanı toprakla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Adıyamanlı 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, fidanları toprakla buluşturdu.‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına yapılan fidan dikimleri Adıyaman’da da gerçekleştirildi.

‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Adıyamanlı 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, fidanları toprakla buluşturdu.
‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına yapılan fidan dikimleri Adıyaman’da da gerçekleştirildi. Adıyaman’da, toplam 175 bin fidan dikilirken merkeze bağlı Toptepe köyünde fidan dikim alanına gelen 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, eline aldığı kazma ile çukurlar kazarak fidan dikti. Fidan dikiminde kimseden yardım almayarak fidan diken 90’lık nine, enerjisiyle herkesin dikkatini üzerine çekti. Adıyaman Orman İsletme Müdürü Mehmet Harbi ve kurum personelleri, Leyla nineyi bir an olsun yalnız bırakmayarak yakından ilgilendi.
Fidanları tek tek kendi elleriyle toprakla buluşturan Leyla Şaraldı, fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmedi. Türk Silahlı Kuvvetlerine dualar eden 90’lık nine Leyla Şaraldı, “Ben fidan dikmeye geldim. Herkes ağaç diksin. Sevabı çok, iyi olur. Bende 90 yaşındayım geldim ve ağaç diktim. Hayırlı olsun. Bütün askerlerimize güç kuvvet versin, Allah muhafaza etsin. Allah düşmana, zalime fırsat vermesin” diye konuştu.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
Kendisi küçük, acısı büyükKendisi küçük, acısı büyük
Kıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele' madalyaları verildiKıbrıs gazilerine 'Milli Mücadele' madalyaları verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş defnedildi

Türkiye günlerce 'Onları' konuşmuştu! Hüzünlü veda

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Eşi ve kızının 'yüzünü yakıp' serbest bırakılmıştı! Harekete geçildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Danimarkalı terörist ülkesine gönderildi

Çorum’daki fidan dikimi rekoru denemesi tamamlandı

Yer: Çorum! Deneme tamamlandı...

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Yalçın: Bahçeli'nin Atatürk sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değil

MHP'den sert tepki: Kimsenin haddi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.