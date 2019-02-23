"91. Akademi Ödülleri" yarın gece sahiplerini bulacak

İSTANBUL (AA) - Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve "Oscar" olarak bilinen "Akademi Ödülleri" töreni, yarın gece yapılacak.

ABD'de bu yıl 91.si gerçekleştirilecek törende, "En İyi Film", En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu, "En İyi Kadın Oyuncu, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Uyarlama Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmenliği", "En İyi Prodüksiyon Dizaynı, "En İyi Ses Efekti", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Görsel Efekt", "En İyi Film Şarkısı", En İyi Film Müzikleri", "En İyi Kostüm Tasarımı", "En İyi Saç ve Makyaj","Yabancı Dilde En İyi Film", "En İyi Belgesel", "En İyi Kısa Belgesel", "En İyi Animasyon Film", "En İyi Kısa Animasyon Film", "En İyi Kısa Film" dallarında ödül verilecek.

Canlı yayınlanacak törenin 225 ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşması beklenirken, "Roma" ile "Sarayın Gözdesi" filmleri, "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu", "En iyi Yönetmen", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"nun da aralarında bulunduğu 10 dalda aday gösterildi.