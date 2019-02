"91. Akademi Ödülleri" yarın gece sahiplerini bulacak

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?”

Glenn Close, "The Wife"

Bradley Cooper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan, senaryosunu Will Fetters ve Eric Roth ile yazdığı müzikal romantik drama "Bir Yıldız Doğuyor" filmiyle ABD'de 2001-2009 arasında başkan yardımcısı görevini üstlenen Dick Cheney'in hayatını işleyen "Vice" filmi 8 dalda aday oldu.

Willem Dafoe, "At Eternity’s Gate”

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" adayları:

Regina King, "If Beale Street Could Talk”

Emma Stone, "Sarayın Gözdesi"

Rachel Weisz, "Sarayın Gözdesi"

Amy Adams, "Vice”

Marina de Tavira, "Roma”

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" adayları:

Mahershala Ali, "Yeşil Rehber"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?”

Adam Driver, "BlacKkKlansman”

Sam Elliott, "Bir Yıldız Doğuyor"

Sam Rockwell, "Vice”

"En İyi Yönetmen" adayları:

Alfonso Cuaron, "Roma”

Spike Lee, "BlacKkKlansman”

Adam McKay, "Vice”

Yorgos Lanthimos, "Sarayın Gözdesi"

Pawel Pawlikowski "Cold War”

"En İyi Orijinal Senaryo" adayları:

"Sarayın Gözdesi" Deborah Davis ve Tony McNamara

"Roma,” Alfonso Cuarón

"First Reformed,” Paul Schrader

"Yeşil Rehber" Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly

"Vice,” Adam McKay

"En İyi Uyarlama Senaryo" adayları:

"Can You Ever Forgive Me?,” Nicole Holofcener ve Jeff Whitty

"If Beale Street Could Talk,” Barry Jenkins

"BlacKkKlansman,” Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott

"Bir Yıldız Doğuyor" Eric Roth, Bradley Cooper ve Will Fetters

"The Ballad of Buster Scruggs,” Joel Coen ve Ethan Coen

"En İyi Belgesel" adayları:

"Free Solo”

"Hale County This Morning, This Evening”

"Minding the Gap”

"Of Fathers and Sons”

"RBG”