91 kilo verdi, eşine ilham oldu

Illinois’te yaşayan Ethan tüm yaşamı boyunca duygusal yeme bozukluğu ile mücade etti ve 2017’de hayatını değiştirmeye karar verdi. 2 yılda 91 kilo vererek 6X’ten XL’a düşen Ethan sadece başka bir insana dönüşmekle kalmadı, eşi Rebecca’nın da sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine neden olarak 45 kilo vermesini sağladı.
181 KİLOYKN ZAYIFLMAYA KARAR VERDİ
Yaşadıklarını anlatan Ethan “Her şey 2017’de başladı. San Diego’ya gitmiştim ve uçaktaki koltuk kemeri için uzatmaya ihtiyaç duydum, nefes alamıyordum ve yorulmuştum. Eşim de aynı şekildeydi. Annemi kısa bir süre önce kaybetmiştim ve dibe vurmuştum. O anda, çocuklarım için hayatta kalmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve bu yolculuğa çıkmaya karar verdim” dedi.
91 kilo vermezse öleceğine kendini inandıran Ethan, amacına ulaşmak için de kendisine 2 yıllık bir süre verdi.
10 AYDA 59 KİLO VERDİ
Ethan, ilk iş olarak günlük beslenmesinden karbonhidratı çıkardı ve günlük rutinine aralıklı orucu ekleyerek gün içinde yalnızca 8 saat yemek yedi. Tek seferde sadece bir kez aralıklı oruç tutabildiğini söyleyen Ethan, günün birinde amacına ulaşacağına dair inancını hiç kaybetmedi. “Tüm gün boyunca yapabildiğimi fark ettikten sonra, ertesi gün de aralıklı oruç tuttum ve sonraki günlerde de tutmayı başardım. İlk 45 kiloyu verdikten sonra düzenli egzersiz yapmaya başadım” dedi.
Kilo verdikten sonra sağlık durumunun düzeldiğini söyleyen Ethan, “Artık diyabet riski taşımıyorum, karaciğer yağlanmam yok, astım sorunum kalmadı ve solunum cihazına ihtiyaç duymuyorum, tansiyonum tamamen normale döndü. Rebecca’nın da vücut ağrıları genel olarak azaldı” dedi.
"UTANMADA ATLET GİYİYORUM"
(Fotoğraf: ethanspiezer/Instagram)
EŞİNE İLHAM OLDU
Eşi Rebecca'nın kilo verme yolculuğunu anlatan Ethan “Birkaç ay sonra eşim ‘tamam ben de kendi yemeğimi yapacağım’ dedi ve bu kararla birlikte kilo kaybetmeye başladı. Aynı zamanda tüm aile için sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmeye başladı. Bence 1.52 boyunda ve 40 yaşında bir annenin 45 kilo vermesi, 36 yaşında bir erkeğin 91 kilo vermesinden daha etkileyici. Artık tamamen temiz ve sağlıklı besleniyorum. Meyve, kompleks karbonhidratlar tüketiyorum. Aynı kilo verme yolculuğunda olsak da, eşimle ben ihtiyaçlarımıza göre farklı diyetlerler uyguluyor ve farklı şeyler yiyoruz” dedi.
20 ayda 91 kilo veren Ethan, şimdi 18 kilo daha vermek istiyor; ancak bunun için acelesi yok
"Eskiden insanlara sürekli gülümserdim. Bazıları gülümseyerek cevap verirdi, bazıları görmezden gelirdi. Anlıyorum, insan doğası ama artık yabancıların gülümsemelerime karşılık verme oranı neredeyse %100."
Kendine duyduğu güvenin kesinlikle artığını düşünen Ethan, çok büyük bir bedene sahip olmanın uzun vadeli etkileri olabileceğini düşünüyor. Aynaya baktığında gördüğü şeyi sevmeyi tavsiye eden Ethan, bunun zaman zaman zor olabileceğini söylüyor. “Başardıklarımızdan ziyade kusurlarımıza odaklanıyoruz. Beden algımızdaki bozukluk, görünüşümüzdeki kusurlara odaklanan bir ruh sağlığı sorunudur. Bu, yeme bozukluğu veya kilo verme mücadelesi veren herkes için zor olabilir. Çok büyük kilolar veren insanların, sarkık bir cilde sahip olması da işleri zorlaştırabilir. Kendimizi, bunun zorlu ama kazandığımız bir savaşın izi olduğuna inandırmalıyız” dedi.
Bu yolculuğun en zorlayıcı ve en ödüllendirici tarafına dair deneyimlerini anlatan Ethan “Hiçbir değişiklik görmediğinizde bile amacınızdan şaşmamak işin en zor tarafı. 3 ay boyunca hiç kilo kaybetmedim ve sonra bir hafta içinde 4 kilo vermiştim. Yağ kaybını genelde tartıda gördüğümüz rakamlarla ilişkilendiriyoruz; ama bu doğru değil. Hormon seviyesi gibi birçok değişken, kıyafetleriniz bollaşmaya devam etmesine rağmen kağıt üzerinde kilo kaybını durdurabilir. Yaşadığım diğer bir zorluk da, hikayemizi paylaştığımız sosyal medyadan gelen yorumlara geri dönmekti. En ödüllendirici kısımsa, başkalarına ilham verdiğimizi ve onları motive ettiğimizi bilmek oldu. Başkalarına bu şekilde yardım edebileceğimi rüyamda görsem inanmazdım” dedi.
Kilo verme yolculuğunu paylaşarak başkalarına ilham verdiğini fark eden Ethan, hikayesini paylaşmayı sürdürdü. Kendisini en çok şaşırtanınsa, internet trolleri çağında aldığı geribildirimlerin neredeyse tamamımın pozitif yorumlar olduğunu söylüyor.
Kilo veren insanlardan mesajlar aldığını söyleyen Ethan, “Artık insanlar ameliyat olmalarına gerek kalmadan, saatlerce egzersiz yapmak zorunda kalmadan başarabileceklerini biliyorlar” dedi.
"EĞER BZİ BAŞARDIYSAK HERKES BAŞARABİLİR"
Bu yolculuğa çıkacaklara tavsiyelerde bulunan Ethan küçük adımların önemine dikkat çekerek, “Tüm ağrılığı bir kerede verebilmeyi düşünmeyi bıraksınlar. Bir gün boyunca sağlıklı beslensinler ve ertesi gün aynısını tekrar etsinler” dedi.