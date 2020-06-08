91 kilo verdi, eşine ilham oldu

Illinois’te yaşayan Ethan tüm yaşamı boyunca duygusal yeme bozukluğu ile mücade etti ve 2017’de hayatını değiştirmeye karar verdi. 2 yılda 91 kilo vererek 6X’ten XL’a düşen Ethan sadece başka bir insana dönüşmekle kalmadı, eşi Rebecca’nın da sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine neden olarak 45 kilo vermesini sağladı.

181 KİLOYKN ZAYIFLMAYA KARAR VERDİ

Yaşadıklarını anlatan Ethan “Her şey 2017’de başladı. San Diego’ya gitmiştim ve uçaktaki koltuk kemeri için uzatmaya ihtiyaç duydum, nefes alamıyordum ve yorulmuştum. Eşim de aynı şekildeydi. Annemi kısa bir süre önce kaybetmiştim ve dibe vurmuştum. O anda, çocuklarım için hayatta kalmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve bu yolculuğa çıkmaya karar verdim” dedi.

91 kilo vermezse öleceğine kendini inandıran Ethan, amacına ulaşmak için de kendisine 2 yıllık bir süre verdi.

10 AYDA 59 KİLO VERDİ

Ethan, ilk iş olarak günlük beslenmesinden karbonhidratı çıkardı ve günlük rutinine aralıklı orucu ekleyerek gün içinde yalnızca 8 saat yemek yedi. Tek seferde sadece bir kez aralıklı oruç tutabildiğini söyleyen Ethan, günün birinde amacına ulaşacağına dair inancını hiç kaybetmedi. “Tüm gün boyunca yapabildiğimi fark ettikten sonra, ertesi gün de aralıklı oruç tuttum ve sonraki günlerde de tutmayı başardım. İlk 45 kiloyu verdikten sonra düzenli egzersiz yapmaya başadım” dedi.