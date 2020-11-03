91 Saat Sonra Enkazdan Çıkartıldı

Seferihisar açıklarında meydana gelen ve İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde büyük hasara yol açan depremden 91 saat sonra dört yaşındaki Ayda Gezgin, arama kurtarma ekipleri tarafından Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından sağ olarak çıkartıldı. Minik Ayda’nın bulaşık makinesi yanında oluşan yaşam üçgeni sayesinde sağ kalmayı başardığı belirtildi. Alkışlar eşliğinde ambulansa alınan Ayda’ya ilk müdahale burada yapıldı, ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayda’nın annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi enkazdan çıkardı. Depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı’nın enkazından kurtarılan üç yaşındaki Elif Perinçek de tedavisinin sürdüğü hastanede ailesiyle biraraya geldi. Minik Elif’in annesi Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel depremden 23 saat sonra kurtarılırken ağabey Umut’un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Aile depremden sonra ilk kez buluştu. Ölü sayısı 109’a çıktı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, depremde ölenlerin sayısı ise 109’a yükseldi. Yaralanan 1036 kişiden 898’i taburcu edildi, 138 kişinin tedavisi sürüyor. Arama kurtarma çalışması başlatılan 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlandı, dört binada çalışmalara devam ediliyor.

Açıklamada AFAD ve Kızılay tarafından İzmir’in farklı noktalarında şimdiye kadar 2 bin 320 çadır kurulduğu, 2 bin 38 çadırın da kurulum aşamasında olduğu bildirildi. Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam bin 562 artçı sarsıntı yaşandı. Yemek ihtiyacı yok İzmir Büyükşehir Belediyesi de depremzedelere yönelik yardımları sağlıklı bir şekilde koordine ederek tek bir noktadan yurttaşlara ulaştırmak için “iyilik noktaları” kurduğunu açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, “Yurttaşlarımızın tuvalet, duş, çamaşır, yemek, gıda, hijyen ürünü ihtiyaçları bu noktalardan karşılanacak. Yine 'evim ne olacak?', 'kira yardımı alabilecek miyim?', 'yıkılan evim nasıl yapılacak?' gibi soruları var. Yurttaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerine tek noktadan ulaşacak. Bu noktalarda çamaşır yıkayacak, ihtiyacı varsa giysi alacak. İçinde seyyar market var. İhtiyaçlarını kimlik numarası alarak biz temin edeceğiz. Yemeğin ve içeceğin yanı sıra uyku tulumu, mat, ışıldak, tüplü aydınlatma, tüplü ısıtma gibi ihtiyaç duyacağı her şey bu noktalarda olacak. Çadır, konteyner veya TIR’dan oluşacak iyilik noktaları sayesinde yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde koordine edip kendilerine ulaştırmış olacağız” dedi. Gökçe, bölgede yemek ihtiyacı olmadığını da vurguladı.

124 bina yıkılacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar toplam 10 bin 287 binayla 79 bin 624 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışmalarda 124 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina, 119 orta hasarlı bina, 730 az hasarlı bina tespit edildi. 9 bin 314 binanın hasarsız olduğu belirlendi. Bağımsız bölüm olarak bakıldığında ise acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olanların sayısı 2 bin 698, orta hasarlı bağımsız bölüm sayısı 2 bin 291, az hasarlı bağımsız bölüm sayısı ise 11 bin 997. Yetkililer vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. Güvenlik güçleri de binaların önünde nöbet tutmayı sürdürüyor. Karagül Apartmanı’na da çürük raporu verilmiş Depremde yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarından sonra Karagül Apartmanı hakkında da riskli bina raporu verildiği ortaya çıktı. 21 Eylül 2010 tarihli raporda şu ifadelere yer veriliyor: “Her iki blokta yapıların çok katlı olması, ağır çıkmaların varlığı, zemin kat yüksekliklerinin fazla olması, temel tipinin uygulandığı dönemdeki deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, zemin yapısının bu bölgede zayıf kabul edilmesi gibi nedenlerle binanın depremde hasar görebilme riski artmaktadır. Zemin yapısı göz önünde bulundurulduğunda özellikle zemin üzerindeki 1. katlardaki pencere kenarındaki çatlaklar göze çarpıyor. Bu çatlakların zemin etüdü de yapılarak ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. 1. katta köşe daire salonunda balkon kısmında giriş katın altındaki duvarda diyagonal çatlaklar oluşmuş, bir kısım çatlak kirişe doğru uzanmıştır.” Karagül Apartmanı sakinlerinin tamamının binayı tahliyesinin ardından beş dakika içerisinde tamamen çökmüştü.