91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmalarda 91. saatte 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın enkaz altından kurtarılma anı kameralara böyle yansıdı.

'ANNE' DİYE SESLENDİ

Ayda Gezgin, sedye üzerinde taşınırken 'anne' diye seslendi.

'BULAŞIK MAKİNESİNİN YANINDA BULUNDU'

Arama kurtarma ekibinde yer alan kurtarma personeli, "İsmini sordum, 'Ayda ben iyiyim' dedi. Arkadaşımız 'Ayda iyiysen elini salla' dedi, çıkardı elini salladı. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı, yanında bulundu" dedi.