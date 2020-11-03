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  4. 91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri

91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:30 | Son Güncelleme

İzmir'de 91. saatte yeni bir mucize yaşandı. 4 yaşındaki Ayda Gezgin bulunduğu binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın enkaz altından kurtarılma anı kameralara yansıdı.

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni mucizeler yaşanmaya devam ediyor. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmalarda 91. saatte 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkarıldı. Ayda'nın enkaz altından kurtarılma anı kameralara böyle yansıdı.

'ANNE' DİYE SESLENDİ

Ayda Gezgin, sedye üzerinde taşınırken 'anne' diye seslendi.

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'BULAŞIK MAKİNESİNİN YANINDA BULUNDU'

Arama kurtarma ekibinde yer alan kurtarma personeli, "İsmini sordum, 'Ayda ben iyiyim' dedi. Arkadaşımız 'Ayda iyiysen elini salla' dedi, çıkardı elini salladı. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı, yanında bulundu" dedi.

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayla Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldıRıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayla Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı
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