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91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde 79 yıldır çiftçilikle uğraşan Hüseyin Aşık (91), ilerleyen yaşına rağmen tarlasını sürüyor, ekip, biçiyor.

91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde 79 yıldır çiftçilikle uğraşan Hüseyin Aşık (91), ilerleyen yaşına rağmen tarlasını sürüyor, ekip, biçiyor.
Bigadiç’te 2 çocuk, 5 torun sahibi Hüseyin Aşık, ilerleyen yaşına karşın çiftçiliği sürdürüyor. 12 yaşında başladığı çiftçiliğe, ilk günkü heyecanla devam etiğini belirten Hüseyin Aşık'ın en iyi dostu ise tarlasını sürdüğü atı. 15 yıl önce eşini kaybeden Hüseyin Aşık, her sabah ayağına çizmesini, başına kasketini takarak, atıyla tarlasının yolunu tutuyor. Atla tarlasını sürüp, ekip, biçerek gençlere taş çıkartan Hüseyin Aşık, çocukları ve torunlarından gelen yardım isteklerini kabul etmediğini söyledi. Her işini kendisinin yaptığını belirten Hüseyin Aşık, "Toprak beni hayata bağlıyor. Her işimi kendimi yapıyorum. Tarlada da bütün işlerimi kendim yapıyorum. Tarlamı ekiyorum, biçiyorum. Bu şekilde toprakla iç içe olmaktan mutluyum."

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91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor

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