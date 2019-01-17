HABER

91 yaşındaki kadın, yanan evin enkazında aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 14:26 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

91 yaşındaki kadın, yanan evin enkazında aranıyor

Gürkan YILMAZ/ABANA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Abana ilçesinde ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek (91) için, enkazda arama başlatıldı.
Abana ilçesine bağlı Denizbükü köyünde yaşayan Ayişe Çölmek'in tek başına yaşadığı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangın sırasında evde olduğu tahmin edilen Ayişe Çölmek'e ulaşabilmek için enkazda arama başlattı.

FOTOĞRAFLI

91 yaşındaki kadın, yanan evin enkazında aranıyor91 yaşındaki kadın, yanan evin enkazında aranıyor

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Veli, kask takmadı kazada öldüVeli, kask takmadı kazada öldü
Ödemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandıÖdemiş'teki suç örgütü operasyonunda 8 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.