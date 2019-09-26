91 yaşındaki kadını gasbeden şüpheli: Testere almak için tahtanın üzerine çıktı, düştü

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evinin arka tarafındaki kümeste kafasına çekiçle vurduktan sonra gasbettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Aslan (51), suçlamaları kabul etmedi. İşsiz olduğunu söylediği Çıldır'ın kendisine "Arkada odun var kırarsan para vereyim" dediğini öne süren Ali Aslan, "Testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü. Başının yaralandığını gördüm. Bu işin bana yansıyacağından korktum ve yanından ayrıldım" dedi.

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır'ın yanına, 17 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında kapı önünde oturduğu sırada, adres sorma bahanesiyle Ali Aslan yaklaştı. İddiaya göre Aslan, yaşlı kadını, evin arka tarafındaki kümese sokup, başına çekiç ile vurdu. Ardından da altın bileziği ile altın yüzüğü alıp, kaçtı.

Mahalle sakinleri tarafından kanlar içinde bulunan Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 ve sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zeynep Çıldır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.