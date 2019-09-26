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91 yaşındaki kadını gasbeden şüpheli: Testere almak için tahtanın üzerine çıktı, düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evinin arka tarafındaki kümeste kafasına çekiçle vurduktan sonra gasbettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Aslan (51), suçlamaları kabul etmedi. İşsiz olduğunu söylediği Çıldır'ın kendisine "Arkada odun var kırarsan para vereyim" dediğini öne süren Ali Aslan, "Testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü.

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evinin arka tarafındaki kümeste kafasına çekiçle vurduktan sonra gasbettiği iddiasıyla tutuklanan Ali Aslan (51), suçlamaları kabul etmedi. İşsiz olduğunu söylediği Çıldır'ın kendisine "Arkada odun var kırarsan para vereyim" dediğini öne süren Ali Aslan, "Testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü. Başının yaralandığını gördüm. Bu işin bana yansıyacağından korktum ve yanından ayrıldım" dedi.

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Zeynep Çıldır'ın yanına, 17 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında kapı önünde oturduğu sırada, adres sorma bahanesiyle Ali Aslan yaklaştı. İddiaya göre Aslan, yaşlı kadını, evin arka tarafındaki kümese sokup, başına çekiç ile vurdu. Ardından da altın bileziği ile altın yüzüğü alıp, kaçtı.

Mahalle sakinleri tarafından kanlar içinde bulunan Çıldır, Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında 3, kaburgalarında 6 ve sağ omzunda da kırıklar bulunan Çıldır, ilk tedavisinin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zeynep Çıldır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

POLİSTE SUSTU

Olaydan sonra saldırganın peşine düşen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu sinyali ve 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek izini sürdüğü Ali Aslan'ı 23 Eylül Pazartesi günü Isparta'da yakalayarak, gözaltına aldı.

Antalya'ya getirilen Aslan, poliste susma hakkını kullanarak, ifade vermeyi reddetti. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede de susma hakkını kullanan Ali Aslan, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Küçük yaştaki çocuğa tecavüz edip öldürmek suçundan 23 yıl hapis yattığı ve cezaevinden çıktığı belirlenen Aslan'ın yaşlı kadına gerçekleştirdiği saldırıdan kısa süre önce de Kepez ilçesinde bir kadını, sert cisimle kafasına vurup, gasbettiği ortaya çıktı.

'TAHTANIN ÜZERİNE ÇIKTI VE SIRTININ ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Ali Aslan, Kumluca Cumhuriyet Savcılığı tarafından konulduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan ifadesinde suçlamaları reddetti. Aslan ifadesinde, "Ben yaşlı teyzenin evinin orada yoruldum ve dinlenmek istedim. Bana oturabileceğimi söyledi. Ben de teyzeyle bir süre sohbet ettim. İşsiz olduğumu ifade ettim, o da bana 'Arkada odun var kırarsan sana para vereyim' dedi. Ben de arka tarafa odun kırmaya gittim ve baltanın keskin olmadığını söyledim. Bana testereyle kesmemi söyledi. Depoya giderek, testere almak için tahtanın üzerine çıktı ve sırtının üzerine düştü. Başının yaralandığını gördüm. Daha önce 21 yılı geçkin süre ceza almam dolayısıyla, bu işin bana yansıyacağından korktum ve teyzenin yanından ayrıldım. Kumluca otogarına gittim ve otobüse binerek, Antalya'ya gittim. Benim bu olayla hiçbir alakam yoktur" dedi.

KORKTUĞU İÇİN ARAYAMAMIŞ

Savcının, Zeynep Çıldır'ın yüksek yere nasıl çıktığı ve başının farklı noktalarında nasıl yaralanmalar meydana geldiğini sorması üzerine de Ali Aslan, yaşlı kadının başında sadece kan gördüğünü, başka bir bilgisi olmadığını öne sürdü. Sorulara çelişkili cevaplar veren Ali Aslan, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Suçsuz olduğu halde Zeynep Çıldır'ın durumuyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'nden neden yardım talebinde bulunmadığı da sorulan Ali Aslan, "Korktuğum için arayamadım" dedi.

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