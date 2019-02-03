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91 yaşındaki sürücü, kazada otomobilde sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otomobil, ana yoldan tali yola dönüşte yavaşlayan kamyonete arkadan çarptı.

91 yaşındaki sürücü, kazada otomobilde sıkıştı

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde otomobil, ana yoldan tali yola dönüşte yavaşlayan kamyonete arkadan çarptı. Otomobil sürücü Ali Alkan (91) araç içinde sıkışırken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi-İznik yolu Keramet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Erdinç Balaban (40) yönetimindeki 16 EDJ 95 plakalı kamyonet İznik yönüne giderken, Keramet Mahallesi kavşağında dönüş için yavaşladı. Bu sırada aynı yöne giden Ali Alkan yönetimindeki 16 Z 1103 plakalı otomobil dönüş yapmak isteyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet savrulurken, otomobil hurdaya döndü. Başından yaralanan sürücü Ali Alkan ise araçta sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralanan Alkan'a ilk müdahaleyi otomobil içinde yaparken, itfaiye ekipleri ise Alkan'ı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Alkan, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Alkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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91 yaşındaki sürücü, kazada otomobilde sıkıştı91 yaşındaki sürücü, kazada otomobilde sıkıştı91 yaşındaki sürücü, kazada otomobilde sıkıştı91 yaşındaki sürücü, kazada otomobilde sıkıştı

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