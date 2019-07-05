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912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 günde 912 ünite kan toplayarak Türkiye rekoru kırdı.En büyük destekçilerinin öğrencileri olduğunu ifade eden Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Nuray Torun, "Okulumuz kan bağışını kampanyasını 2 senedir başarılı bir şekilde yürütüyor.

912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 günde 912 ünite kan toplayarak Türkiye rekoru kırdı.
En büyük destekçilerinin öğrencileri olduğunu ifade eden Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Nuray Torun, "Okulumuz kan bağışını kampanyasını 2 senedir başarılı bir şekilde yürütüyor. Öğretmenlerimizin velilerimizin ve öğrencilerimizin katkıları var. Çok fazla minnettarlık göstererek çalışan öğrencilerimiz teşekkür ediyorum. Bu çalışma sonucunda 1 günde 912 ünite kan toplayarak Türkiye rekoru kırdık. Bu rekorda herkesin başarısı ve emeği var. Kızılay Samsun Şubesine emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Kızılay Samsun Şubesi tarafından Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine özel plaket ödülü verildi.

912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru

912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru

912 ünite kan bağışı ile Türkiye rekoru

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