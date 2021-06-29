92. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

92.Özel Güvenlik sınavının 13 Haziran tarihinde tamamlanmasının ardından sınava giren adaylar sınav sonuçlarını beklemeye başladı. 92.Özel Güvenlik sınavının tamamlanmasının ardından ise adaylar sınav soruları ve cevaplarına da erişim sağlayabildi. Peki Özel Güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor?

92.ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Özel Güvenlik 92. Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarına erişim sağlayan adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Henüz 92.Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 92.Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.



