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92 yaşında, 15 yıllık hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Fahriye Vardar'ın (92) Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi'nin restore edilmesi için 15 yıldır verdiği mücadele mutlu sonla bitti.

92 yaşında, 15 yıllık hayali gerçek oldu

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yaşayan Fahriye Vardar'ın (92) Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi'nin restore edilmesi için 15 yıldır verdiği mücadele mutlu sonla bitti. Çeşmenin bulunduğu alanın, sit alanı olmaktan çıkarılmasının ardından Fahriye Vardar ve belediye, çeşmeyi restore ettirerek, vatandaşın kullanımına açtı.
Lapseki ilçesinde yaşayan Fahriye Vardar, 15 yıl önce, 1766 yılında Lapsekili Abdurrahman Ağa'nın eşi Ayşe Hatun adına yaptırdığı Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi'ni restore ettirmek istedi. 1995 yılında Cumhuriyet Mahallesi ile Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nin bir kısmı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan sit alanı ilan edildi. Fahriye Vardar'ın restorasyon hayali de yarım kaldı. 2017 yılında Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ın girişimleriyle 2 mahalledeki alanlar, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nca sit alanı olmaktan çıkarıldı. Başkan Eyüp Yılmaz, 15 yıldır mücadele veren Fahriye Vardar'ın, çeşmeyi restore ettirmek hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi, 67 bin TL'ye restore edildi. Restorasyon için Fahriye Vardar 20 bin TL, Lapseki Belediyesi 47 bin TL verdi. 1 ay süren restorasyon çalışmalarının ardından tarihi çeşme, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Fahriye Vardar tarafından vatandaşların kullanımına açıldı.
'GÖZLERİM AÇIK GİTMEYECEK'
Tarihi çeşmenin restore ettirilerek kullanıma açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Fahriye Vardar, "Artık gönlüm çok rahat, belediye reisimiz Eyüp Yılmaz'dan Allah razı olsun. Sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Eğer kendisinin yardımları olmasaydı, bu tarihi çeşmeyi yaptıramazdım. Bu alana 1995 yılında sit alanı konmuş. 15 yıldır verdiğim mücadele sonucunda Eyüp Yılmaz yetkili kurumlarla görüşerek sit alanı sorununu çözdü. Ölmeden önce yaptırmak istiyordum. Gözüm açık gitmeyecek" dedi.
'NİHAİ SONUCA ULAŞTIRDIK'
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, "İlçemizde belirli bölgeler, 1995 yılında sit alanı ilan edildi. 2017 yılına kadar arkeolojik sit alanından dolayı, bu bölgelerdeki yapılara herhangi bir işlem yapılamadı. Bu tarihi çeşmede tescilli yerlerden bir tanesi. Tadilatın yapılabilmesi için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan müsaade alınması gerekiyordu. Biz bunu nihai sonuca ulaştırdık. Fahriye ablamız bizlere 15 yıldır uğraştığını söyledi. Atıl halde bulunan Tarihi Ayşe Hatun Çeşmesi'ni beraber vatandaşlarımızın hizmetine açtık" diye konuştu.

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