92 yaşında intihar etti

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki adam bağ evinde kendisini iple asarak intihar etti.

Olay, Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Mustafa Ç., sabah saatlerinde tarlaya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Babası eve dönmeyince oğlu İsmail Ç., babasını aramaya çıktı. Kendilerine ait olan bağ evine giden İsmail Ç., eve girdiğinde babasını iple tavana asılı halde buldu. Durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Mustafa Ç.’nin cenazesi, Suşehri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Mustafa Ç.’nin cenazesinin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

