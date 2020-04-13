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  4. 92 yaşında koronavirüsü yendi! Böyle taburcu ettiler

92 yaşında koronavirüsü yendi! Böyle taburcu ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 92 yaşındaki Bahriye Kaya, pozitif çıkan koronavirüs testi sonrası tedavi altına alınmıştı. 9 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen Kaya, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, bugün taburcu oldu. Acil servisten sağlık çalışanlarının alkışları arasında sedye ile çıkarılan Kaya, ambulansa alınarak, köydeki evine götürüldü.

Öte yandan, Bahriye Kaya'nın, alzheimer ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bahriye Kaya hastane

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