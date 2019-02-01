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92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 09:32 | Son Güncelleme

YEŞİLÇAM'a Gönül Verenler Derneği’nin 25 üyesi, usta oyuncu Eşref Kolçak’ı (92) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- YEŞİLÇAM'a Gönül Verenler Derneği’nin 25 üyesi, usta oyuncu Eşref Kolçak’ı (92) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Arkadaşlarını görünce duygulanan Eşref Kolçak, "Ben, çalışarak ölmek istiyorum" dedi.
Yeşilçam’a Gönül Verenler Derneği’nin Gani Rüzgar, Muharrem Erdemir, Hasan Yıldız, Engin Aksu ve Necdet Kökeş başta olmak üzere 25 üyesi, bir süredir Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak’ı ziyaret etti. Kolçak’a moral ziyareti için İstanbul’dan gelen Yeşilçam oyuncuları, usta oyuncunun her zaman yanında olduklarını belirtti. Arkadaşlarını görünce duygulanan Kolçak, gelenlere teşekkür etti. Kendisini ziyarete gelen oyuncuların gösterdiği inceliği birçok sanatçı arkadaşının göstermediğini dile getiren Kolçak, “Gerçi gösterseler ne olur? Ben bundan bir şey kazanmam ya da kaybetmem" dedi.
Çalışarak ölmek istediğini vurgulayan Kolçak, "Allah gani gani rahmet eylesin Fikret Hakan bir röportajında ‘Bizi çalıştırmamakla öldürüyorsunuz’ dedi. Bunu dedikten 15 gün sonra öldü. Ben yine söylüyorum. Ben çalışarak ölmek istiyorum. Ben dünyanın her yerinde tanınan bir insanım. Avustralya’dan Kanada’ya kadar dünyanın her yerinde benim imzalı resmim var” dedi.
DERNEK BAŞKANI'NA SİNİRLENDİ
Kolçak, ziyaret programını organize eden Dernek Başkanı Muharrem Erdemir’i karşısında görünce tepki gösterdi. Erdemir’in söze girmesi üzerine Kolçak, “Senin burada olman bile beni rahatsız etti. Nerede olursam olayım, bir daha benim yanıma gelme. Beni rahatsız ediyorsun. Seni istemiyorum” dedi. Erdemir ise yaptığı açıklamada, Kolçak'a saygı duyduğunu, ziyaret için hazırlık ve organizasyonu bizzat yaptığını belirterek, "Geçmişte organize ettiğim bir programda Eşref Kolçak ile bir başka sanatçı kavga etmişlerdi. Kavgaya benim sebep olduğumu düşündüğü için bana böyle davrandı. Eşref Kolçak babam yaşında, dedem yaşında, ona saygı duyuyorum” dedi.
‘KOLÇAK YEŞİLÇAM’IN DUAYENİ’
Eşref Kolçak’ı ziyaret için 25 kişilik grup halinde hastaneye geldiklerini de belirten Erdemir, “İstanbul Yakacık’taki huzurevinde kalan bazı arkadaşlarımızı da alarak ziyarete geldik. Kolçak Yeşilçam’ın ustası, duayeni. Bu yüzden gelip bir ziyaret edelim dedik. Çok da güzel oldu. 25 kişiyi burada görünce kendisi de çok mutlu oldu” dedi.
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92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum92 yaşındaki Eşref Kolçak: Ben çalışarak ölmek istiyorum

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