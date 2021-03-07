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  4. 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

07.03.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Aydın'da dün evinde ölü bulunan 92 yaşındaki kadının katil zanlısının, adliyeye sevki sırasında elindeki dövmenin görülmesinde bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için 2 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aydın'da, 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."

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NE OLMUŞTU?

Aydın'da Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pınarlı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girmiş ve Pınarlı'nın yerde hareketsiz yattığını görmüştü. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınarlı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmış ve zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptanmıştı.

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