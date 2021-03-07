92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmeyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aydın'da, 92 yaşındaki bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli bir şekilde götürülmesi esnasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Aydın'da Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pınarlı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girmiş ve Pınarlı'nın yerde hareketsiz yattığını görmüştü. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınarlı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ç.'nin (23), yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkmış ve zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İç çamaşırında Pınarlı'ya ait olduğu tahmin edilen kan lekeleri bulunan A.Ç.'nin aynı mahallede yaşadığı ve yaşlı kadınla komşu olduğu saptanmıştı.



