92 yaşındaki Nazi gardiyan yargılanacak

Dey, 92 yaşında olduğu için duruşmalar iki saatle sınırlandırılacak.Nazi Almanyası döneminde gardiyanlık yapan 92 yaşındaki Alman vatandaşı Bruno Dey, 5 bin 230 kişinin ölümünde suç ortağı olduğu gerekçesiyle Ekim ayında hakim karşısına çıkacak.

Hamburg'daki mahkeme tarafından yapılan açıklamada Dey'in 1944-1945 yılları arasında Stutthof Toplama Kampı'nda gardiyanlık yaptığı belirtildi. Dey, şu an Polonya sınırlarında yer alan kamptan kaçmak isteyenlere engel olduğu için yargılanacak.

Bruno Dey, Naziler için gardiyanlık yaptığı sırada 17-18 yaşlarında olduğu gerekçesiyle çocuk mahkemesinde yargılanacak. Zanlı Dey'in suçlu bulunması halinde altı ila on yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Ayrıca davalının yaşı gözönünde bulundurularak duruşmalara iki saatlik sınırlandırma getirildi. Stutthof'tan sağ kurtulanlar ve mağdur yakını ondan fazla kişi müşteki sıfatıyla davayı izleyecek.

Mahkeme sözcüsü Kai Wantzen, "Gözetleme, kampın işlemesi için önemliydi ve kamp insanları öldürmek için hazırlanmıştı" dedi. Nisan ayında Dey hakkında hazırlanan iddianamede savcılık eski gardiyanı "Ölüm makinesinin küçük bir çarkı" olarak tanımlamıştı.