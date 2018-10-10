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92 yıl sonra yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

OSMANLI’dan Cumhuriyet’e geçişteki ilk ve tek resmi müzik okulu konumunda olan İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) konservatuvarın kökeni ‘Darülelhan’ (Melodievi),  kapatılmasından 92 yıl sonra  kurulan Türk Müziği Ana Sanat Dalı ile kapılarını yeniden Türk Müziği’ne açtı.  İÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde görevli Prof.

92 yıl sonra yeniden açıldı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- OSMANLI’dan Cumhuriyet’e geçişteki ilk ve tek resmi müzik okulu konumunda olan İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) konservatuvarın kökeni ‘Darülelhan’ (Melodievi), kapatılmasından 92 yıl sonra kurulan Türk Müziği Ana Sanat Dalı ile kapılarını yeniden Türk Müziği’ne açtı. İÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Armağan Elçi, Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı’na getirildi. YÖK onayı ile kurulan bu dala ilk öğrenciler 2019-20 öğretim yılı Eylül ayında alınacak.

Prof. Dr. Elçi, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Müzik Bölümü’ne bağlı Türk Müziği Ana Sanat Dalı’nda 3 arkadaş bu bölümde hizmet vermeye başladık. Bundan da onur ve gurur duyuyoruz. Çok önemli bir görevle birlikteyiz. 2019-20 öğretim yılı Eylül ayında ilk öğrencilerimizi alacağız. Bunun hem heyecanı, hem de hazırlıkları içerisindeyiz. Türk Sanat ve Türk Halk Müziği çerçevesinde öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz” dedi.

Aynı bölümde görev alan öğretim üyelerinden Dr. Yusuf Benli de İÜ’nün tarihi misyonuna uygun olarak, Türk Müziği Ana Sanat Dalı'nın neredeyse 100 yıl sonra yeniden açılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Dr. Benli, şöyle dedi:
“Türk Müziği zengin melodik, ritmik yapısıyla ve özellikle de felsefi boyutu ile hümanizmasıyla çok önemli. Bu nedenle vizyon ve misyonumuz son derece önemli. Uygarlığın beşiği Anadolu topraklarındaki yaşamış pek çok medeniyetin kültürlerinin de bileşkesi olan müziğini İÜ’nün tarihi misyonuna yakışır biçimde yeniden dünyaya aktarmak ve taşımak gerekiyor. Bu anlamda üzerimizde çok ciddi bir görev düştüğünü düşünüyorum. Anadolu toprakları ve bizim ulusal müziğimizi dünyaya tanıtmak için gerçekten çok heyecanlıyız. Bu misyonun bize gelmesinden de onur duyuyoruz.”
Dr. Seda Düzyol Yılmaz da, Türk Müziği Ana Sanat Dalı’nın açılması nedeniyle çok heyecanlı olduklarını anlatırken, “Dârülelhan’ın tekrardan, yeniden yaşatılması bizim için onur verici. Nice sanatçılar yetiştireceğiz burada. Bölümümüz adına gerçekten gurur verici. Türkiye’deki konservatuarlar da hepsi ayrı bir değer. Ama biz İÜ çatısı altında kıymetli öğrenciler yetiştireceğimiz için çok mutluyuz, heyecanlıyız” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

92 yıl sonra yeniden açıldı92 yıl sonra yeniden açıldı92 yıl sonra yeniden açıldı

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