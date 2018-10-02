920 paket kaçak sigaraya 17 bin lira ceza

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından 920 paket kaçak sigarayla yakalanan Suriyeli N.D.'ye 17 bin 213 lira para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu Mahallesi'nde motosikletiyle giden Suriye uyruklu N.D.'yi şüphe üzerine durdurdu.
N.D.'nin poşetlerini kontrol eden ekipler, 920 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, N.D.'ye ÖTV genel tebliği kapsamında 12 bin 880 lira idari para cezası, kaçakçılıkta kullanılan motosikletin trafik yönünden yapılan kontrolünde ise tespit edilen eksiklerinden dolayı 4 bin 333 lira trafik cezası olmak üzere toplam 17 bin 213 lira para cezası kesildi.
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