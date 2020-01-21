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  4. 922 ilçede 'uyuşturucu ile mücadele' toplantısı yapılacak

922 ilçede 'uyuşturucu ile mücadele' toplantısı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kaymakamlar başkanlığında yarın 922 ilçede, uyuşturucuyla mücadele konusunda eş zamanlı olarak toplantıların yapılacağını açıkladı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, kaymakamlar başkanlığında yarın 922 ilçede, uyuşturucuyla mücadele konusunda eş zamanlı olarak toplantıların yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılacak 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na başkanlık yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Geçen hafta 81 il valiliğinde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele toplantılarının yarın da 922 ilçede kaymakamlar başkanlığında gerçekleştirileceği belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Kızıltepe'de yapılacak 'Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'na başkanlık yapacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uyuşturucu arzının engellenmesi ile uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, diğer paydaşların iş birliğiyle bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için yapılan çalışmaların devamı önem arz ediyor. Bu kapsamda yarın ülke genelinde 922 ilçede eş zamanlı olarak kaymakamlar başkanlığında, belediye başkanı, ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları, varsa Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı temsilcisi, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe müftüsü, Yeşilay temsilcileri ve diğer kamu kurum ve paydaşlarının katılımı ile toplantı düzenlenecek."
Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçen yıl yapılan çalışmalar ve gelinen noktanın değerlendirileceği toplantıda, 2020 yılında alınan veya alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek yürütülecek çalışmalar planlanacağı ifade edildi. Toplantıda, metruk bina tespiti, yıkımı ile ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirileceği, yürütülen iş ve işlemlerin değerlendirileceği de aktarıldı.
Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:
"Uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan park ve rekreasyon alanlarına güvenlik kamera sistemlerinin kurulması ile cadde, sokak, park ve rekreasyon alanlarının yeterince aydınlatılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirilecek. Öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması, sağlanamayan okullarda ise güvenlik kameraları kurulmasına ilişkin son durum ele alınacak. Okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla okul irtibat görevlilerinin etkin çalışmasına yönelik planlamalar yapılacak. Özellikle okul ve çevrelerinde illegal yollardan sigara satışı (tek dal) yapma ihtimali bulunan ve öğrencilerin de uğrak yeri olması muhtemel görülen kafe, oyun salonu, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesine yönelik çalışmalar planlanacak. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile iş birliği ele alınacak. Gençleri etkilemesi muhtemel uyuşturucu maddeler hakkında okul yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ile ailelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gözden geçirilecek."

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