HABER

"93 Harbi" şehitleri Aziziye Tabyası'nda anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli kalesi konumundaki Erzurum'da, 141 yıl önce halkın gözünü kırpmadan eline geçirdiği balta ve nacaklarla savaş meydanına koştuğu 93 Harbi'nde şehit olan asker ve halkın anılması amacıyla 9 Kasım Cuma günü Aziziye Tabyası'na saygı yürüyüşü düzenlenecek - ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu: "Hem asker hem de halkın birlikte hareket etmesi, Aziziye Zaferi'nin önemini ve değerini arttırmıştır. Bu başarı sayesinde Erzurum Kalesi savaş yoluyla düşmana teslim edilmedi"

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli kalesi konumundaki Erzurum'da, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın 141'inci yılında şehitlerin anılması ve ecdada saygı amacıyla muharebenin yaşandığı Aziziye Tabyası'na yürüyüş gerçekleştirilecek.

Kentte, Erzurum Valiliği öncülüğünde, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Ayazpaşa Camisi Müezzini Abdullah Efendi'nin sabah namazı sonrası cami minaresine çıkıp okuduğu sela ve yaptığı çağrının ardından halkın bir araya gelip Aziziye Tabyası'na koşarak Ruslar ile savaşan Türk askerine yaptığı yardım sayesinde düşman askerini yenmesinin yıl dönümünde "ecdada saygı" yürüyüşü düzenlenecek.

Bu çerçevede kentteki camilerden okunacak selalar sonrası sabah namazı vakti camilerin önünde bir araya gelecek Erzurumlular, 9 Kasım Cuma günü ellerinde Türk bayrakları ile Karskapı Şehitliği'ni ziyaret edip, ardından Aziziye Tabyası'na yürüyecek.

Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edileceği tabyalardaki anma programında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziziye Zaferi'nin doğu cephesinde kazanılan en önemli başarı olduğunu söyledi.

Topyekun mücadele yapılmasının 141 yıl önceki zaferin en önemli özelliği olduğunu ifade eden Küçükuğurlu, "Hem asker hem de halkın birlikte hareket etmesi, Aziziye Zaferi'nin önemini ve değerini arttırmıştır. Bu başarı sayesinde Erzurum Kalesi savaş yoluyla düşmana teslim edilmedi." diye konuştu.

Prof. Dr. Küçükuğurlu, zaferle ilgili askeri arşivden çıkan belgelere de değinerek, şunları kaydetti:

"Zaferden hemen sonra Sultan 2. Abdulhamit, 'Haysiyetli ve onurlu Erzurum ahalisine' başlıklı bir teşekkür yazısını Erzurumlulara göndermiştir. Bunun üzerine Erzurumlular da 2. Abdulhamit'e cevabi bir teşekkür telgrafı göndermişlerdir. Böylece yapılan araştırmalar sonucunda 2. Abdulhamit'in biri Aziziye Zaferi öncesi, diğeri ise zafer sonrasında olmak üzere Erzurumlulara iki telgraf gönderdiği ortaya çıkmıştır."

1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı1200 yıllık gizli geçitler gün yüzüne çıkarıldı
Meraklı zihinler Beyoğlu’nda buluştuMeraklı zihinler Beyoğlu’nda buluştu
Ordu'da, mahallelinin 'heyelan' korkusuOrdu'da, mahallelinin 'heyelan' korkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
93 harbi Aziziye Tabyaları Erzurum yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahtecilikle suçlanmıştı... Öğretim üyesinden flaş açıklama: Komplo kuruldu!

Sahtecilikle suçlanmıştı... Öğretim üyesinden flaş açıklama: Komplo kuruldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan Abo öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan Abo öldürüldü

Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama

Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama

Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar

Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar

Yazışmaları ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

Yazışmaları ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.